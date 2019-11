De Vrij scoort bij winnend Inter

De Vrij tikte na een voorzet vanaf de rechterflank bij de tweede paal binnen. Het was zijn elfde doelpunt in de Serie A en pas zijn vierde die hij niet met zijn hoofd maakte.

Lautaro Martínez opende de score en Romelu Lukaku maakte tien minuten onderweg in de tweede helft de 0-3. Lukaku was voor de vierde keer op een rij in een uitwedstrijd in de Serie A trefzeker. Het was al zijn tiende doelpunt van het seizoen.

Inter staat na dertien wedstrijden één punt achter op Juventus, dat eerder op de dag met 3-1 won bij Atalanta Bergamo.