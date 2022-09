Premium Het beste van De Telegraaf

Boomlange Jarrad ’Gerrit’ Branthwaite laat zich zien bij PSV

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Jarrad Branthwaite scoort de 1-1. Ⓒ ANP

EINDHOVEN - De boomlange centrumverdediger Jarrad Branthwaite was een opvallend gezicht in de basiself van PSV tegen Feyenoord. De Everton-huurling, door het PSV-publiek liefkozend ’Gerrit’ genoemd, deed het prima in de topper en zou wel eens een blijvertje kunnen worden in de defensie van de Eindhovenaren, die nogal wankel is dit seizoen.