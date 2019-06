Basketbalbond eert Ton Boot

De Amsterdammer is maandag tijdens het basketbaldiner tot erelid benoemd als eerste speler én eerste coach door de NBB. Alsof het nog niet mooi genoeg is voor Boot, gebeurde dit ook nog eens op ’zijn’ Museumplein.

Hij behaalde als speler vijf landskampioenschappen met verschillende clubs in Nederland enleidde als coach veertien keer een Nederlandse of Belgische club naar het landskampioenschap. In 2004 riep NOC*NSF hem uit tot Coach van het jaar, in 2006 werd hij Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Het basketbaldiner op het Museumplein. Ⓒ Richard Mouw

Boot heeft sinds januari 2008 een column in De Telegraaf.