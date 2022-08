PSV geeft winst in Monaco in slotfase uit handen

Slagen de Eindhovenaren erin om AS Monaco uit te schakelen, dan wacht het Belgische Union Saint-Gilloise of het Rangers FC van Giovanni van Bronckhorst als laatste horde richting de groepsfase. Ajax weet zich daar als regerend landskampioen al van verzekerd.

Wijzigingen

Met Phillipp Mwene en Ismael Saibari als vervangers van Ki-Jana Hoever en Johan Bakayoko zag Van Nistelrooy hoe PSV in de openingsfase mogelijkheden moest toestaan voor Youssouf Fofana (geen krachtige kopbal) en Takumi Minamino (schot naast). Nadat Joey Veerman eerst al een grote kans om zeep hielp door naast te schieten, bracht de middenvelder PSV kort voor rust wél aan de leiding. De Volendammer was het succesvolle eindstation na een mooie aanval via Guus Til en Luuk de Jong.

Luuk de Jong (l.) feliciteert Joey Veerman na zijn 0-1. Ⓒ ANP/HH

Kort daarvoor had scheidsrechter Davide Massa voor opluchting in het Eindhovense kamp gezorgd, door de bal niet op de stip te leggen nadat Ibrahim Sangaré die tegen zijn arm had gekregen. In de tweede helft bleef het duel open en hadden opnieuw Minamino (schot naast) en Kevin Volland (kopbal naast) goede kansen namens de thuisclub. PSV zag Til de bal naast werken na een goede actie van Philipp Max en Saibari de bal niet vol raken in een overvol strafschopgebied.

PSV leek de winst in het Stade Louis II mee te gaan nemen, maar een dood spelmoment werd de Eindhovenaren uiteindelijk fataal. Een vrije trap, op welke manier AS Monaco in de eerste helft al twee keer gevaarlijk was geweest, werd door centrale verdediger Axel Diasi binnengewerkt. In de voorlaatste minuut ontsnapte de equipe van Van Nistelrooy zelfs nog aan een nederlaag, toen Fofana op de paal kopte.