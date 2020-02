FIFA-voorzitter Infantino uit kritiek op gebruik VAR

Volgens de topman is dat nog niet het geval in alle landen die gebruik maken van de videoscheids (VAR). Hij doelde daarmee bijvoorbeeld op de Premier League, die dit seizoen voor de eerste keer met de VAR (Video Assistant Referee) werkt. Dat gaat in Engeland met veel discussie en kritiek gepaard.

„De VAR is er om de scheidsrechter te ondersteunen”, betoogde Infantino. „De VAR is niet iemand die namens de veldarbiter de beslissingen neemt. In bijna alle delen van de wereld gaat het inmiddels goed, maar nog niet overal.”

In de Premier League is de veldscheidsrechters opgedragen dat ze de tv-monitor zelf spaarzaam gebruiken. Ze moeten vooral vertrouwen op wat de VAR hun influistert. Coach José Mourinho van Tottenham Hotspur sprak onlangs veelbetekenend van een VR in plaats een VAR, omdat volgens hem de veldarbiter de grote beslissingen niet meer neemt.

Infantino heeft er niettemin alle vertrouwen in dat de VAR uiteindelijk in Engeland ook uitgroeit tot een geaccepteerd en gewaardeerd fenomeen. „Het systeem is overal succesvol, dus ik zou niet weten waarom het in de Premier League dan niet zou lukken. In Italië was er in het begin ook de nodige commotie. We moeten daarom wat mij betreft niet al te dramatisch doen over de huidige kritiek in Engeland.”

De FIFA-preses vindt het feitelijk normaal dat de VAR bij de introductie in een nationale topcompetitie enige consternatie veroorzaakt. „Het is toch iets waarop het voetbal circa 150 jaar heeft gewacht. We kunnen dan niet meteen verwachten dat het allemaal perfect verloopt. Maar het gaat absoluut de goede kant op. De scheidsrechters zijn er echt mee geholpen, als de VAR tenminste op de juiste wijze wordt ingezet.”