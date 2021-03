Wimbledon schrapt befaamde wachtrij 'The Queue'

Fans staan jaarlijks uren in ’The Queue’ om een toegangsbewijs te bemachtigen voor het prestigieuze tennistoernooi in Londen. De All England Lawn Tennis Club houdt er sterk rekening mee dat er minder fans dan gebruikelijk welkom zijn.

„Op dit moment is de meest waarschijnlijke uitkomst voor het toernooi van dit jaar, gehouden op een buitenlocatie, een verminderd aantal toeschouwers op het terrein”, aldus de organisatie in een verklaring.

„Om deze reden willen we ervoor zorgen dat we zo laat mogelijk kunnen besluiten over het maximale aantal gasten. Gezien de waarschijnlijkheid dat coronamaatregelen van kracht zullen zijn en met aandacht voor de gezondheid en veiligheid van het hele publiek, zal er geen wachtrij of doorverkoop van kaartjes mogelijk zijn.” De kaartverkoop vindt volledig online plaats.

Wimbledon begint op maandag 28 juni. Vorig jaar vond het toernooi geen doorgang.