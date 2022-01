Transfer Steven Bergwijn naar Ajax ’onverantwoord’

Voetbal

’Deal Pierre-Emerick Aubameyang met FC Barcelona geklapt op salariseisen’

Het lijkt er toch niet op dat Pierre-Emerick Aubameyang (32) de overstap van Arsenal naar FC Barcelona gaat maken. De Gabonese aanvaller is in Catalonië, maar de transfer lijkt te zijn geklapt op zijn salariseisen. Dat meldt The Athletic.