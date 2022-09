AZ voor rust al klaar met FC Emmen

De eerste kans van de wedstrijd was voor Jens Odgaard. Na een goede actie van Milos Kerkez kopte de spits net voorlangs. De Deen was na twintig minuten wel trefzeker. Ietwat gelukkig kreeg hij een scherpe steekpass van Jordy Clasie mee, waarna hij prima afrondde. Even later viel ook de tweede. De inzet van Odgaard werd dit keer nog gekeerd, maar in de rebound was Dani de Wit zo attent om binnen te tikken.

De beslissing viel al na iets meer dan een halfuur. Tijjani Reijnders kreeg de bal aangespeeld op de rand van het strafschopgebied en schoot via de paal binnen. Zo was de voorsprong bij rust al meer dan comfortabel voor de Alkmaarders. Kort na de pauze had de voorsprong nog groter moeten worden, maar Odgaard schoot van dichtbij hoog over. Aan de andere kant was Ole Romeny dicht bij de 1-3, maar ook zijn poging vloog hoog over.

Emmen meldde zich meer op de Alkmaarse helft dan voor rust, al bleven de beste kansen voor de bezoekers. Met name Reijnders had een paar kansen op zijn tweede treffer, maar die bleef uit. De ruime zege op de ploeg uit Drenthe is hoe dan ook een goede opwarmer richting de start van de Conference League.

„Een clean sheet en drie goals, al hadden het er vijf of zes moeten zijn”, zei AZ-trainer Jansen bij ESPN. „Ik denk dat we ons werk hier goed hebben gedaan.” Jansen zag hoe zijn team het alleen in de beginfase even moeilijk had. „Ik denk dat veel teams het hier nog lastig gaan krijgen, want Emmen is een prima voetballende ploeg. De eerste vijftien minuten waren we wat zoekende en was het even afstemmen op elkaar. Toen het eenmaal stond, hadden we de controle die we wilden hebben.”

Belangrijke momenten

De coach zag hoe zijn ploeg in de eerste helft makkelijk scoorde. „Het waren goede goals op belangrijke momenten. Vervolgens kun je concluderen dat we weer de lijn van donderdag hadden ingezet met de kansen die we laten liggen”, verwees hij naar de gemiste kansen in het gelijkspel van donderdag tegen NEC.

AZ kan zich gaan richten op de eerste tegenstander in de groepsfase van de Conference League. De ploeg speelt donderdag uit in Slowakije tegen het Oekraïense SK Dnipro-1. „We gaan met veel zelfvertrouwen de groepsfase in en hopelijk blijven we ook goed spelen in de Eredivisie.”

