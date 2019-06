Feyenoord krijgt negen miljoen euro voor Vilhena

De trasnfersom is fors gelet op het nog slechts éénjarige contract dat Vilhena had. De 24-jarige Maassluizer wilde zelf weg uit De Kuip, waar hij in 2010 via de eigen jeugdopleiding terechtkwam. Een zware delegatie uit Rusland heeft de hele dag in Rotterdam onderhandeld over de deal met Feyenoord en Vilhena.

Krasnodar eindigde afgelopen seizoen in de Premjer Liga als derde en verdiende daarmee een ticket voor de derde voorronde van de Champions League. Met Feyenoord won Vilhena twee keer de KNVB-beker en Johan Cruijff Schaal en veroverde hij in 2017 de landstitel. Vilhena speelde tot op heden vijftien interlands voor Oranje.

Vilhena kon in 2015 al eens de overstap maken naar Sampdoria. Feyenoord en de Italiaanse club hadden destijds al een akkoord bereikt, maar de speler wilde zelf niet en wilde toen gewoon in De Kuip blijven. Vilhena stond in die periode zijn ernstige zieke moeder Jeanette bij. Zijn moeder overleed in oktober van 2016.

