KLM Open: Voor elk wat wils

KLM Open wordt door duizenden supporters bezocht, terwijl Joost Luiten richting zijn bal wandelt. Ⓒ WIJNBERGEN, MATTY VAN

BADHOEVEDORP - Het is dringen geblazen rond de groep van Joost Luiten, waar een paar duizend toeschouwers zoeken naar een plekje om een glimp van de thuisfavoriet op te vangen. In de Albatros VIP-lounge wordt tegelijk de champagne ontkurkt, waar de gezellige foodtrucks in de baan niet om klandizie verlegen zitten. En wie zelf wil ’swingen’ kan terecht bij ’Sla je Wereldbal’ in het KLM Open Village, waar je kans maakt op twee vliegtickets.