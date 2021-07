Lieke Martens in tranen na uitschakeling: ’Dit neem ik mezelf kwalijk’

„Dit doet wel pijn, want we zijn nog nooit zo dichtbij geweest. Op de beginfase na, waarin we heel erg werden afgejaagd en waar we moeite mee hadden, vond ik ons de beste ploeg en daar ben ik trots op”, liet ze bij de NOS weten.

„We hebben alles gegeven, er stond een team, dat gigantisch veel strijd heeft geleverd”, vervolgde Wiegman, die in Yokohama afscheid nam van Oranje en aan de slag gaat als bondscoach van Engeland.

„We hebben bij vlagen ook echt heel goed gevoetbald. We hadden continu het gevoel in de wedstrijd: deze gaan we pakken, we gaan echt Amerika verslaan. En dat gevoel had ik ook nog steeds bij de strafschoppenserie, maar uiteindelijk is het niet gelukt. Ontzettend jammer dat we niet hebben gewonnen, maar ik kan niemand wat verwijten.”

"Vraag daar morgen maar naar"

Wiegman wilde kort na haar laatste wedstrijd als bondscoach van de Nederlandse voetbalsters nog niet terugblikken op haar eerder nog wel zo succesvolle periode bij Oranje. „Vraag daar morgen maar naar.”

Bondscoach Sarina Wiegman troost Vivianne Miedema. Ⓒ RENE BOUWMAN

Vivianne Miedema

Vivianne Miedema was de grote uitblinker aan de kant van Oranje en misschien wel de beste vrouw op het veld. Met twee treffers in de reguliere speeltijd tilde ze haar toernooi-totaal naar tien treffers. En dat in vier duels. Hoe wrang ook, in de penaltyserie faalde de topscorer aller tijden van Oranje (100 caps, 84 goals).

„Ik ben verdrietig, boos en teleurgesteld. Waarover? Over van alles. Over de gemiste penalty’s, over de manier waarop we de goals misschien weer weggeven”, aldus Miedema, die haar tranen amper de baas kon.

"Ik had misschien op moeten staan om die strafschop erin te schieten"

„Ik had misschien ook op moeten staan om tien minuten voor tijd die strafschop erin te schieten, maar Lieke (Martens, red.) is de nummer één en heeft er al genoeg gemaakt. Zij heeft gewoon kwaliteiten. Achteraf is het makkelijk om te zeggen, maar gezien hoe ik in het toernooi zat en hoe ik me op dat moment in de wedstrijd voelde, had ik het misschien wel moeten doen”, concludeerde Miedema.

Na 120 minuten voetballen ging de topscorer aller tijden van Oranje alsnog achter de bal staan, voor de eerste penalty in de serie. „Ik ben altijd de nummer vijf geweest op de lijst en Lieke de nummer één. Maar zij wilde die eerste niet nemen. Fair enough, dan kom ik op één te staan. De bal moet er dan gewoon in, helemaal met mijn kwaliteiten. Ik hoorde vlak voor de serie dat ik de eerste moest nemen. Dat is voetbal, dat is het leven, dat is topsport. Natuurlijk verwijt ik mezelf dat ik die pingel er niet in schoot. Het is super vervelend om met strafschoppen naar huis te moeten.”

Miedema vreest dat de uitschakeling haar nog lang zal blijven achtervolgen. „Dit blijft de komende weken echt nog wel in mijn hoofd rondspoken. We kunnen er alleen niks meer aan doen. Het is klaar. Toch mogen we ook trots zijn op de manier waarop we hebben gevoetbald. We hebben de VS bij vlagen van de mat gespeeld, al hadden we met enkele buitenspel- en VAR-momenten ook geluk. Dit laat zien hoeveel beter we zijn geworden de afgelopen jaren, maar helaas, het was niet genoeg. Zij gaan door en wij gaan naar huis.”

Lynn Wilms, Stefanie van der Gragt, Lieke Martens en Daniëlle van de Donk weten even niet meer waar ze het moeten zoeken naar de uitschakeling. Ⓒ ANP

Lieke Martens

Martens verscheen snikkend voor de camera. „Deze klap komt heel hard aan. Natuurlijk neem ik het mezelf kwalijk dat ik die bal er niet in schiet. Dan hadden we wedstrijd uit kunnen spelen en waren we gewoon verder. Helaas mocht het niet zo zijn.”

Martens moest lang wachten op de VAR voordat ze de strafschop mocht nemen. Ze probeerde rustig te blijven, maar het was tevergeefs. „Op de training gaan ze er wel in en vandaag niet. Dat is gewoon klote, het doet pijn. We waren beter en verdienden meer. Ze hadden gewoon meer geluk en schoten de strafschoppen beter binnen. Toch mogen we ook trots zijn op elkaar. We hebben veel kansen gecreëerd en hebben het Amerika echt lastig gemaakt.”