Lewis Hamilton blijft knielen voor races

„Het is belangrijk dat jonge kinderen die kijken zich afvragen wát we doen en vervolgens aan hun ouders vragen waarom we dat doen”, aldus de 36-jarige Mercedes-coureur tegenover Sky Sports. „Op die manier ontstaan een oncomfortabel gesprek. Het betekent dat ouders zich in het onderwerp moeten verdiepen en hun kinderen daar dan weer van leren.”

Dit seizoen wordt op een andere manier stilgestaan bij het racismeprobleem. Na overleg met de rijders en teams is besloten dat er samen op een WeRaceAsOne-banner wordt gestaan. Dit is het initiatief van de Formule 1 dat in het leven is geroepen om aandacht te genereren voor duurzaamheid, diversiteit en inclusiviteit. De coureurs zijn daarbij vrij om welk gebaar dan ook te maken. Het zwarte shirt met de tekst ’end racism’ keert niet terug.

De Formule 1 doet zijn best om aandacht te genereren voor duurzaamheid, diversiteit en inclusiviteit. Ⓒ HH/ANP

Hamilton, die steevast een T-shirt met daarop ’Black Lives Matter’ droeg, blijft dus knielen. „We hebben het gevecht nog niet gewonnen”, verklaart hij. „De strijd zal nog lang voortduren, dat weet ik zeker. Maar we bevinden ons in een goede tijd, waarin het gezond is geworden om met elkaar in gesprek te gaan.”

Hamilton is sowieso trots op de manier waarop de Formule 1 en zijn team Mercedes momenteel proberen de diversiteit in de sport te vergroten. „We hebben een geweldig platform en het is goed om te zien dat de F1 en het team stappen zetten.”

Bernie Ecclestone

Voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone stelde deze week in gesprek met het Britse The Telegraph nog dat Hamilton voor het karretje van de Black Lives Matter-beweging wordt gespannen.

„Ik ben het ermee eens dat we meer mensen een kans moeten geven. Vergeet niet dat ik de eerste was die een zwarte man in een Formule 1 auto zette. Ik heb hem gesteund en ik heb heel veel zwarte mensen gesteund. Lewis heeft recht op zijn mening, maar ik heb tegen zijn vader gezegd dat Lewis voorzichtig moet zijn. Want hij wordt gebruikt door de mensen die Black Lives Matter steunen. Ze halen er een hoop geld uit en niemand weet waar het naartoe gaat.”

Voetballer Wilfried Zaha

Voetballer Crystal Palace-aanvaller Wilfried Zaha besloot onlangs om te stoppen met knielen voor wedstrijden. „Voor mij lijkt het dat het gewoon een deel van de routine voor de wedstrijd is geworden. Het maakt niet echt uit of we nu knielen of staan, sommigen onder ons blijven beledigingen ontvangen. Ik respecteer ook mijn ploeggenoten en spelers bij andere clubs die blijven knielen.”