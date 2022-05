Herbeleef: Liverpool toont twee gezichten, maar is ten koste van Villarreal wel Champions League-finalist

Bovendien heeft Villarreal in eigen huis El Madrigal weer de beschikking over Gerard Moreno. Daar staat wel tegenover dat coach Unai Emery niet kan beschikken over zijn Nederlandse uitblinker Arnaut Danjuma, die niet fit is.

Wervelende eerste helft

Na een droomstart, met vroege treffer van Boulaye Dia, wist Villarreal nog voor rust de score zelfs helemaal gelijk te trekken. Francis Coquelin kopte Liverpool met bal en al in de touwen.

Klopp greep daarop in tijdens de rust, en zag in de tweede helft een ander Liverpool. Via Fabinho en Diaz werd de schade gerepareerd, waarna Mané zelfs voor de volle buit zorgde.