LIVE Champions League: Villareal na rust volledig ontmaskerd, Mané profiteert van nieuwe blunder Rulli

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

Liverpool domineerde vorige week de eerste halve finale van de Champions League tegen Villarreal. Toch is het nog niet volledig beslist want The Reds wonnen in eigen huis slechts met 2-0.