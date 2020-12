Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Jong Oranje donderdag bij EK-loting in pot 2

12.37 uur: Jong Oranje hoort donderdag welke landen het gaat treffen in de groepsfase van het EK in Hongarije en Slovenië. De ploeg van bondscoach Erwin van de Looi zit bij de loting in pot 2, samen met Italië, Denemarken en Portugal. Pot 1 bestaat uit de op papier sterkste landen: titelverdediger Spanje, Duitsland, Frankrijk en Engeland.

Omdat komende zomer ook het uitgestelde EK voor A-landen wordt gehouden, is het EK voor spelers onder 21 jaar opgeknipt in twee delen. De groepsfase vindt plaats van 24 tot en met 31 maart. De nummers 1 en 2 van de vier groepen gaan door naar de knock-outfase, die van 31 mei tot en met 6 juni wordt gehouden. De finale is in de Sloveense hoofdstad Ljubljana.

De loting vindt plaats op het hoofdkantoor van de UEFA in Nyon en begint donderdag om 15.00 uur.

Voetbal: Björn Kuipers in Champions League naar Madrid

09.48 uur: Scheidsrechter Björn Kuipers heeft woensdag de leiding over het duel in de Champions League tussen Real Madrid en Borussia Mönchengladbach. Het gaat om een wedstrijd uit groep B, waarin de strijd nog helemaal open ligt.

Borussia Mönchengladbach gaat de laatste speelronde in met 8 punten, Sjachtar Donetsk en Real Madrid hebben 7 punten. Internazionale, de Italiaanse club van Stefan de Vrij, maakt met 5 punten ook nog kans op een vervolg in de Champions League.

Het eerste duel tussen Gladbach en Real, eind oktober in Duitsland, eindigde in 2-2. Kuipers geeft om 21.00 uur het eerste fluitsignaal in het Estadio Alfredo di Stéfano, het stadion op het trainingscomplex dat Real Madrid voorlopig gebruikt omdat het grote Estadio Santiago Bernabéu wordt verbouwd.

Serdar Gözübüyük fungeert dinsdag in Camp Nou als vierde official bij FC Barcelona - Juventus. De twee topclubs zijn al zeker van een plek in de knock-outfase van de Champions League.

Schaaktoernooi Tata Steel gaat door ondanks corona

09.45 uur: Het schaaktoernooi Tata Steel Chess gaat in januari door. Dat heeft de directie van het staalconcern besloten na overleg met de schaakbond KNSB, NOC*NSF en de lokale en regionale overheid. Daaruit kwam naar voren dat een toernooi met veertien grootmeesters met inachtneming van de coronamaatregelen mogelijk is. Het wordt de 83e editie van het evenement dat bekendstaat als het Wimbledon van het schaken.

De organisatie meldt dat de Nederlandse grootmeester Anish Giri meedoet in Wijk aan Zee, andere namen volgen spoedig. Door de beperkingen rondom het coronavirus vervalt de aan het toernooi gekoppelde challenger en zijn er ook geen amateurwedstrijden. Ook het uitstapje naar een andere locatie ontbreekt.

Het Tata Steel Chess Tournament 2021 vindt plaats in De Moriaan in Wijk aan Zee, van 15 tot en met 31 januari.