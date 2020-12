Succes voor volleybalster Grothues in juridische strijd

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

WK veldrijden in Oostende gaat door, maar zonder publiek

16.13 uur: Het WK veldrijden op 30 en 31 januari 2021 in het Belgische Oostende gaat door, maar zonder publiek. De organisatie van de wereldtitelstrijd maakte bekend dat zij toestemming heeft gekregen om door te gaan met de voorbereidingen.

Na verschillende overlegmomenten tussen de internationale wielerunie UCI, Belgian Cycling, de Vlaamse overheid en de Stad Oostende, liggen de definitieve 'krijtlijnen' voor de 72ste editie van het WK vast, laat de organisatie weten. Er komt een extra financiële bijdrage van zowel Vlaanderen als Oostende, en de UCI, Belgian Cycling en het organiserende comité zorgen voor een tegemoetkoming.

"We zijn er altijd in blijven geloven en hadden alle verschillende scenario's onderzocht", zei organisator Rik Debeaussaert. "We zijn dan ook zeer trots dat al het harde werk de laatste weken, maanden en jaren eindelijk tot een beslissing heeft geleid. Nu kijken we enkel nog vooruit en tellen we de dagen af tot het spektakel."

"Het WK is de hoogmis van het seizoen voor onze Vlaamse toprenners maar ook voor tv-kijkend Vlaanderen", verklaarde de Vlaams minister van Sport Ben Weyts.

Voetbal: Rode kaart kost Touré en El Hankouri twee wedstrijden

15.47 uur: Vitesse en FC Groningen moeten het twee wedstrijden doen zonder respectievelijk Idrissa Touré en Mo El Hankouri. Beide spelers werden afgelopen weekeinde met een directe rode kaart van het veld gestuurd. Zes voetballers uit de eredivisie gingen met twee keer geel naar de kant.

De aanklager betaald voetbal deed Touré en El Hankouri beiden een schikkingsvoorstel van drie wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk. Vitesse en FC Groningen gingen daarmee akkoord.

De Duitse middenvelder Touré werd zaterdag tegen PEC Zwolle na ruim een uur spelen bij een voorsprong van 1-0 van het veld gestuurd, nadat hij op het been van een tegenstander was gaan staan. Met tien man ging Vitesse onderuit in Zwolle (2-1). El Hankouri kreeg een rode kaart voor zijn rol bij een opstootje in de blessuretijd van de gewonnen uitwedstrijd van FC Groningen tegen AZ (1-2). De invaller pakte Owen Wijndal bij de keel.

Adrián Dalmau (FC Utrecht), Sinan Bakis (Heracles Almelo), Pol Llonch (Willem II), Roy Gelmi (VVV-Venlo), Fredrik Midtsjø en Bruno Martins Indi (AZ) zijn automatisch voor één wedstrijd geschorst, omdat ze met twee keer geel van het veld gingen. Aanvoerder Danny Post van VVV mist ook de komende wedstrijd van zijn club, omdat hij zaterdag tegen RKC zijn vijfde gele kaart van het seizoen kreeg.

Volleybal: Succes voor Grothues in juridische strijd met oud-werkgever

14.57 uur: Volleybalster Maret Grothues heeft de juridische strijd met de Poolse club Chemik Police gewonnen. Grothues tekende in 2017 een contract bij de toenmalige kampioen van Polen, maar stapte een paar maanden later op omdat de club contractuele verplichtingen niet nakwam. De zaak kwam bij het internationaal sporttribunaal CAS en werd in het voordeel van de aanvoerster van Oranje beslecht. „Deze beslissing laat zien dat ik gelijk had om voor mijn rechten op te komen”, zegt Grothues op de website van het Belgische sportadvocatenkantoor Cresta.

De 32-jarige Grothues, die in 2018 haar loopbaan voortzette bij de Italiaanse club Casalmaggiore, en Chemik Police zochten eerst tevergeefs een oplossing bij de Europese bond CEV en de wereldvolleybalbond FIVB. Het is, zo meldt Cresta, de eerste keer dat het CAS zich uitspreekt in een door de FIVB behandelde beroepszaak rond een arbeidsgeschil. Grothues laat weten dat de uitspraak ook een boodschap moet zijn: „Geef nooit op in dit soort zaken. Met een goed rechtsteam achter je ben je veilig.”

Grothues speelt tegenwoordig bij het Turkse Aydın Büyükşehir Belediyespor.

Voetbal: Manchester United zonder Cavani en Martial naar Leipzig

14.30 uur: Manchester United gaat zonder de aanvallers Edinson Cavani en Anthony Martial naar Duitsland voor de beslissende groepswedstrijd in de Champions League tegen RB Leipzig. Cavani en Martial vielen zaterdag geblesseerd uit tijdens het gewonnen competitieduel met West Ham United (1-3). Hoewel het volgens manager Ole Gunnar Solskjaer om lichte blessures gaat, moeten ze de confrontatie met Leipzig overslaan.

De Braziliaanse middenvelder Fred is geschorst, wat Donny van de Beek mogelijk weer de kans biedt op een basisplaats. Doelman David De Gea en linksback Luke Shaw keren na blessures terug in de selectie van Solskjaer.

In groep H hebben ManUnited, Leipzig en Paris Saint-Germain allemaal 9 punten. Twee clubs gaan door naar de knock-outfase. PSG, de verliezend finalist van vorig seizoen, neemt het in het eigen Parc des Princes op tegen het uitgeschakelde Basaksehir. Solskjaer heeft met zijn ploeg tegen Leipzig genoeg aan een gelijkspel om door te gaan. De Engelsen wonnen eind oktober op Old Trafford met maar liefst 5-0 van de Duitse club.

Jong Oranje donderdag bij EK-loting in pot 2

12.37 uur: Jong Oranje hoort donderdag welke landen het gaat treffen in de groepsfase van het EK in Hongarije en Slovenië. De ploeg van bondscoach Erwin van de Looi zit bij de loting in pot 2, samen met Italië, Denemarken en Portugal. Pot 1 bestaat uit de op papier sterkste landen: titelverdediger Spanje, Duitsland, Frankrijk en Engeland.

Omdat komende zomer ook het uitgestelde EK voor A-landen wordt gehouden, is het EK voor spelers onder 21 jaar opgeknipt in twee delen. De groepsfase vindt plaats van 24 tot en met 31 maart. De nummers 1 en 2 van de vier groepen gaan door naar de knock-outfase, die van 31 mei tot en met 6 juni wordt gehouden. De finale is in de Sloveense hoofdstad Ljubljana.

De loting vindt plaats op het hoofdkantoor van de UEFA in Nyon en begint donderdag om 15.00 uur.

Voetbal: Björn Kuipers in Champions League naar Madrid

09.48 uur: Scheidsrechter Björn Kuipers heeft woensdag de leiding over het duel in de Champions League tussen Real Madrid en Borussia Mönchengladbach. Het gaat om een wedstrijd uit groep B, waarin de strijd nog helemaal open ligt.

Borussia Mönchengladbach gaat de laatste speelronde in met 8 punten, Sjachtar Donetsk en Real Madrid hebben 7 punten. Internazionale, de Italiaanse club van Stefan de Vrij, maakt met 5 punten ook nog kans op een vervolg in de Champions League.

Het eerste duel tussen Gladbach en Real, eind oktober in Duitsland, eindigde in 2-2. Kuipers geeft om 21.00 uur het eerste fluitsignaal in het Estadio Alfredo di Stéfano, het stadion op het trainingscomplex dat Real Madrid voorlopig gebruikt omdat het grote Estadio Santiago Bernabéu wordt verbouwd.

Serdar Gözübüyük fungeert dinsdag in Camp Nou als vierde official bij FC Barcelona - Juventus. De twee topclubs zijn al zeker van een plek in de knock-outfase van de Champions League.

Schaaktoernooi Tata Steel gaat door ondanks corona

09.45 uur: Het schaaktoernooi Tata Steel Chess gaat in januari door. Dat heeft de directie van het staalconcern besloten na overleg met de schaakbond KNSB, NOC*NSF en de lokale en regionale overheid. Daaruit kwam naar voren dat een toernooi met veertien grootmeesters met inachtneming van de coronamaatregelen mogelijk is. Het wordt de 83e editie van het evenement dat bekendstaat als het Wimbledon van het schaken.

De organisatie meldt dat de Nederlandse grootmeester Anish Giri meedoet in Wijk aan Zee, andere namen volgen spoedig. Door de beperkingen rondom het coronavirus vervalt de aan het toernooi gekoppelde challenger en zijn er ook geen amateurwedstrijden. Ook het uitstapje naar een andere locatie ontbreekt.

Het Tata Steel Chess Tournament 2021 vindt plaats in De Moriaan in Wijk aan Zee, van 15 tot en met 31 januari.