Zege Lesley Pattinama-Kerkhove in Melbourne, rentree Ashleigh Barty in Adelaide

Voor Pattinama-Kerkhove (30), die haar tegenstandster - de mondiale nummer 239 - in de tweede set nog liet terugkomen van 5-1 naar 5-4, is het haar derde zege in Melbourne. Ze won op het voorbereidingstoernooi voor de Australian Open de afgelopen dagen twee kwalificatiewedstrijden.

In de tweede ronde neemt Pattinama-Kerkhove het op tegen Viktorija Golubic uit Zwitserland, de nummer 43 van de wereld en als zesde geplaatst. De Nederlandse staat 158e op de wereldranglijst.

Pattinama-Kerkhove is na het stoppen van Kiki Bertens, achter Arantxa Rus, de nummer 2 van Nederland. Rus is rechtstreeks toegelaten tot de Australian Open, Pattinama-Kerkhove moet volgende week kwalificaties spelen.

Succesvolle terugkeer Barty

Ashleigh Barty heeft op het WTA-toernooi van Adelaide een succesvolle terugkeer beleefd. De nummer 1 van de wereld knokte zich in de tweede ronde in drie sets langs de Amerikaanse Coco Gauff. Het werd 4-6 7-5 6-1.

Barty, die in de eerste ronde een bye had, stond met 6-4 4-2 achter. Nadat de Australische in de tweede set was teruggekomen tot 4-4, plaatste ze op 6-5 een cruciale break. Het verzet van Gauff was in de derde set gebroken en de 17-jarige nummer 22 van de wereld pakte nog maar één game.

De 25-jarige Barty was sinds de US Open van vorig jaar niet meer in actie gekomen. Ze meldde zich af voor de WTA Finals en besloot zich op het nieuwe seizoen te gaan richten.

Mondiale nummer 100 verrast Sabalenka in Adelaide

Aryna Sabalenka (23) werd in Adelaide al in de tweede ronde uitgeschakeld. De nummer 2 van de wereld, die in de openingsronde een bye had, werd in haar eerste partij van 2022 verrast door de Sloveense Kaja Juvan. Het werd 7-6 (6) 6-1 voor de mondiale nummer 100.

„In het begin was ik een beetje bang, want ze is ongelooflijk en ze heeft zoveel dingen heel erg goed gedaan. Maar aan de andere kant: het is het begin van het seizoen, het hangt ook een beetje van de dag af en ik geloofde echt dat ik het zou kunnen”, aldus Juvan. Voor de 21-jarige Juvan is het haar eerste zege ooit op een speelster uit de top 10 van de wereldranglijst.

Ook de als derde geplaatste Maria Sakkari, de nummer 6 van de wereld, kwam niet voorbij de tweede ronde. De 26-jarige Griekse moest met 7-6 (5) 2-6 6-4 haar meerdere erkennen in de Amerikaanse Shelby Rogers.

Sakkari was het seizoen al begonnen met een moeizame zege in drie sets. Ze verloor toen een set met 6-0.

Het toernooi van Adelaide geldt als voorbereidingstoernooi op de Australian Open. Het eerste grandslamtoernooi van het jaar begint over anderhalve week, op maandag 17 januari.