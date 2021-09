Live Eredivisie: Komt er nog een winnaar bij Sparta-NEC?

Voetbal

NEC in top-3 na punt op Het Kasteel

Promovendus NEC blijft uitstekend presteren in de Eredivisie. Dankzij een gelijkspel op Het Kasteel bij Sparta Rotterdam (1-1) nestelt de ploeg van trainer Rogier Meijer zich in ieder geval voor even in de top-3 van de competitie. Meer dan een gelijkspel hadden beide teams overigens niet verdiend.