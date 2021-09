Live Eredivisie: Sparta trekt stand gelijk

Bekijk hier alle standen en statistieken van de vijfde speelronde in de Eredivisie

De speelronde begint vrijdagavond in Rotterdam, waar Sparta NEC ontvangt. Vervolgens kan Ajax op zaterdag in ieder geval voor even de koppositie overnemen van PSV als het thuis afrekent met SC Cambuur.

Ook maakt Fortuna Sittard de lange reis naar het Abe Lenstra Stadion, waar SC Heerenveen wacht. FC Groningen gaat ondertussen flink naar het zuiden voor een bezoek aan Willem II. De zaterdag wordt afgesloten met FC Utrecht tegen RKC Waalwijk.

Zondag is dus de dag van de topper, maar voordat PSV - Feyenoord om 14.30 uur begint, staat er eerst een zo mogelijk nog beladener duel op het menu: de IJsselderby tussen PEC Zwolle en Go Ahead Eagles. Het weekend wordt afgesloten met Heracles Almelo tegen AZ en Vitesse dat FC Twente welkom heet.

Programma Eredivisie

Vrijdag 17 september

20.00 uur: Sparta Rotterdam - NEC

Zaterdag 18 september

16.30 uur: SC Heerenveen - Fortuna Sittard

18.45 uur: Willem II - FC Groningen

20.00 uur: Ajax - SC Cambuur

21.00 uur: FC Utrecht - RKC Waalwijk

Zondag 19 september

12.15 uur: PEC Zwolle - Go Ahead Eagles

14.30 uur: PSV - Feyenoord

16.45 uur: Heracles Almelo - AZ

16.45 uur: Vitesse - FC Twente