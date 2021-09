Live Eredivisie: Willem II ontvangt FC Groningen

Bekijk hier alle standen en statistieken van de vijfde speelronde in de Eredivisie

Ajax hoopt zaterdagavond (in ieder geval voor even) de koppositie over te nemen van PSV. Dan moeten de Amsterdammers vanaf 20.00 uur in eigen huis wel zien af te rekenen met Cambuur.Ook staat om 18.45 uur het duel tussen Willem II en FC Groningen op het menu. De zaterdag wordt afgesloten met FC Utrecht tegen RKC Waalwijk.

De voetbalzaterdag is afgetrapt met de wedstrijd tussen SC Heerenveen en Fortuna Sittard. Dankzij een snelle goal van Henk Veerman gingen de drie punten naar de Friezen: 1-0.

Zondag staat volledig in het teken van de topper, maar voordat PSV - Feyenoord om 14.30 uur begint, staat er eerst een zo mogelijk nog meer beladen duel op het menu: de IJsselderby tussen PEC Zwolle en Go Ahead Eagles. Het weekeinde wordt afgesloten met Heracles Almelo tegen AZ en Vitesse dat FC Twente welkom heet.

Het Eredivisie-weekeinde begon vrijdagavond op Het Kasteel, waar Sparta en NEC 1-1 speelden. Jonathan Okita opende de score voor de bezoekers, maar nog voor rust maakte Sven Mijnans gelijk.

Spartaan Adil Auassar houdt Jonathan Okita van NEC van zich af. Ⓒ ANP/HH

Programma en uitslagen Eredivisie

Vrijdag 17 september

Sparta Rotterdam - NEC 1-1

Zaterdag 18 september

SC Heerenveen - Fortuna Sittard 1-0

18.45 uur: Willem II - FC Groningen

20.00 uur: Ajax - SC Cambuur

21.00 uur: FC Utrecht - RKC Waalwijk

Zondag 19 september

12.15 uur: PEC Zwolle - Go Ahead Eagles

14.30 uur: PSV - Feyenoord

16.45 uur: Heracles Almelo - AZ

16.45 uur: Vitesse - FC Twente