Statistieken Eredivisie: Ajax haalt hard uit, Feyenoord straft PSV

Feyenoord deelt PSV dreun uit

PSV heeft zijn eerste nederlaag van het seizoen in de Eredivisie geleden. In de topper in Eindhoven tegen Feyenoord ging de thuisclub er keihard af: 0-4. Jens Toornstra maakte twee treffers namens de Rotterdammers.

Andre Ramalho in duel met Luis Sinisterra Ⓒ ANP ProShots

Heracles langs tiental AZ

Heracles Almelo heeft de eerste zege van het seizoen geboekt: 3-2. Tegen tien spelers van AZ stelde Rai Vloet in de laatste minuut van de blessuretijd de drie punten veilig. Vloet knalde op schitterende wijze een vrije trap in de kruising.

FC Twente doet Vitesse pijn

Vitesse werd vorig seizoen knap vierde met een sterke defensie als goed fundament, maar daarvan is in de huidige voetbaljaargang voorlopig nog niets terug te zien. Ook de tweede thuiswedstrijd van dit Eredivisieseizoen leverde een ruime nederlaag op. FC Twente was in de Gelredome met 4-1 te sterk. De grote man bij FC Twente was wederom Robin Pröpper. Hij deed zijn nieuwe reputatie als doelpuntenmaker eer aan met weer twee goals.

IJsselderby

Het voetbalmiddagje op zondag begon om 12:15 uur met het beladen treffen tussen PEC Zwolle - Go Ahead Eagles. Het is alweer vierenhalf jaar geleden dat de IJsselderby, een van de meest beladen burenruzies in Nederland, weer op het programma stond. Go Ahead won, een kwartier voor tijd kroonde Giannis Botos zich tot matchwinnaar in De Adelaarshorst: 1-0.

Ogechika Heil van de Eagles met PEC-speler Bram van Polen. Na vierenhalf jaar staat zondagmiddag de IJsselderby weer op het programma. De derby tussen Go Ahead Eagles en PEC Zwolle is een van de meest beladen burenruzies in Nederland. Ⓒ ANP

Ajax

Zaterdagavond was het al de beurt aan Ajax, dat vol overtuiging de koppositie in handen nam. Dankzij goals van Jurriën Timber, Steven Berghuis, Noussair Mazraoui, David Neres (twee), Dusan Tadic, Mohamed Daramy, Sébastien Haller en Danilo werd SC Cambuur met een monsterzege verslagen: 9-0.

Eerder werd er al afgetrapt met de wedstrijd tussen SC Heerenveen en Fortuna Sittard. Dankzij een snelle goal van Henk Veerman gingen de drie punten naar de Friezen: 1-0. Het treffen tussen Willem II en FC Groningen werd beslist in het voordeel van de Tilburgers. De goal van Tomas Suslov na rust was voor de bezoekers niet genoeg om de doelpunten van Kwasi Wriedt en Dries Saddiki weg te poetsen.

FC Utrecht en RKC Waalwijk bestrijden elkaar in de Galgenwaard. Ⓒ ANP/HH

De zaterdag werd afgesloten met FC Utrecht tegen RKC Waalwijk. Dat duel lag in de eerste helft een half uur stil nadat de supporters van FC Utrecht van alles en nog wat op het veld hadden gegooid, waaronder bekers bier en een aansteker. Nadat Simon Gustafson de score opende, kwam RKC via doelpunten van Jens Odgaard en Alexander Büttner op 1-2. Tasos Douvikas benutte in de tweede helft een strafschop, waarna Mike van der Hoorn in blessuretijd de winnende dacht te maken voor FC Utrecht. Dat feestje ging wegens hands van Adrian Dalmau niet door.

Zondag staat volledig in het teken van de topper, maar voordat PSV - Feyenoord om 14.30 uur begint, staat er eerst een zo mogelijk nog meer beladen duel op het menu: de IJsselderby tussen PEC Zwolle en Go Ahead Eagles. Het weekeinde wordt afgesloten met Heracles Almelo tegen AZ en Vitesse dat FC Twente welkom heet.

Het Eredivisie-weekeinde begon vrijdagavond op Het Kasteel, waar Sparta en NEC 1-1 speelden. Jonathan Okita opende de score voor de bezoekers, maar nog voor rust maakte Sven Mijnans gelijk.

Programma en uitslagen Eredivisie

Vrijdag 17 september

Sparta Rotterdam - NEC 1-1

Zaterdag 18 september

SC Heerenveen - Fortuna Sittard 1-0

Willem II - FC Groningen 2-1

Ajax - SC Cambuur 9-0

FC Utrecht - RKC Waalwijk 2-2

Zondag 19 september

12.15 uur: Go Ahead Eagles - PEC Zwolle 1-0

14.30 uur: PSV - Feyenoord 0-4

16.45 uur: Heracles Almelo - AZ 2-3

16.45 uur: Vitesse - FC Twente 1-4