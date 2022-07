Sport Kort: Pijnlijke duim kost Baauw deelname WK BMX

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden belicht.

Baauw ontbreekt op WK BMX door gebroken duim

23.39 uur: Judy Baauw kan dit weekend niet deelnemen aan het WK BMX in het Franse Nantes. De 28-jarige Gelderse, die vorig jaar nog zilver pakte op het WK, heeft bij een training haar duim gebroken en kan niet in actie komen.

„Ik heb mijn duim gebroken afgelopen zaterdag. Ik had toestemming om te racen op het WK, maar helaas is de pijn ondraaglijk en de kracht in mijn hand is totaal niet wat het moet zijn. Dus hebben we besloten dat ik niet zal deelnemen”, meldde Baauw op Instagram. „Natuurlijk ben ik heel teleurgesteld, want ik voelde me sterk en wilde me laten zien hier in Nantes.”

Baauw meldt dat ze waarschijnlijk een operatie zal moeten ondergaan.

Bautista-Agut moet opponent finale Kitzbühel afwachten

22.19 uur: Tennisser Roberto Bautista-Agut moet tot zaterdag wachten om te weten wie zijn tegenstander wordt in de finale van het toernooi van Kitzbühel. De halve finale tussen de Oostenrijker Filip Misolic en de Duitser Yannick Hanfmann werd in de tiebreak van de derde set afgebroken wegens regen. Ruim een uur later werd het restant van de partij verplaatst naar zaterdag. Bautista-Agut bereikte zelf eerder op zaterdag de finale van het Oostenrijkse graveltoernooi door zijn Spaanse landgenoot Albert Ramos-Vinolas in twee sets te verslaan: 6-3 7-6 (3).

Misolic won de eerste set met 6-2 van Hanfmann, de nummer 140 van de wereldranglijst. De 20-jarige Oostenrijker, die zelf op plaats 205 staat, leverde de volgende set met dezelfde cijfers in. In de derde set liep Hanfmann uit naar 4-1, maar kon die voorsprong niet vasthouden. Een tiebreak moest de beslissing brengen. Bij 1-1 werd de partij echter onderbroken vanwege de regen.

Duitse Popp: meer druk voor Engeland in finale

20.18 uur: Aanvoerster Alexandra Popp van de Duitse voetbalsters denkt dat de druk voor de finale van het EK duidelijk meer bij de Engelse tegenstander ligt. Dat zei de 31-jarige spits van de Duitse ploeg op de persconferentie in Watford, voorafgaand aan de finale van zondag op Wembley in Londen.

Popp haalde voor de eindstrijd herinneringen op aan het WK dat de Duitse voetbalsters in 2011 in eigen land speelden. „We kennen dat van 2011. Plotseling verwacht iedereen wat van je”, zei ze. Popp had tijdens dat toernooi elf jaar geleden vier invalbeurten en beleefde mee hoe de Duitse nationale ploeg in de kwartfinale tegen de latere wereldkampioen Japan de hoge verwachtingen niet kon waarmaken.

„We hebben nu niets meer te verliezen. Met die instelling kunnen we ook heel vrij aan de wedstrijd beginnen”, zei Popp. Volgens haar had ook niemand erop gerekend dat haar ploeg de finale zou bereiken. Popp voert samen met de Engelse Beth Mead de topscorerslijst aan met zes doelpunten. Duitsland kan voor de negende keer de Europese titel winnen. Engeland lukte het nog niet eerder om een EK of WK te winnen.

Transgendervrouwen mogen in Engeland niet rugbyen bij vrouwen

18.35 uur: Transgendervrouwen mogen in Engeland niet rugbyen in de vrouwencompetitie. De England’s Rugby Football Union (RFU) bepaalde vrijdag dat deelname alleen is toegestaan voor mensen die als vrouw zijn geboren.

De RFU noemt als reden „om eerlijke concurrentie en veiligheid van alle rugbysters te waarborgen.” Van de bestuurders stemden er 33 tegen deelname van transgendervrouwen in de vrouwencompetitie, 26 bestuurders waren voor en 2 onthielden zich van stemming.

De Engelse rugbybond volgt hiermee de internationale rugbybond IRL, die vorige maand besloot dat het voor transgenderpersonen in de rugbysport voortaan niet meer mogelijk is mee te doen aan internationale wedstrijden.

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) kondigde vorig jaar richtlijnen aan rond transgenderpersonen en vroeg sportbonden om hun eigen ’sportspecifieke’ regels te maken.

UEFA stelt Oekraïense scheidsrechter aan voor EK-finale

16.54 uur: De finale bij het Europees kampioenschap voetbal voor vrouwen tussen Engeland en Duitsland staat zondag onder leiding van de Oekraïense scheidsrechter Katerina Monzul. De UEFA wil daarmee een politiek statement maken. Monzul vluchtte enkele weken na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne naar Italië.

De 41-jarige Monzul leidde op het EK al drie wedstrijden. In Oekraïne was ze de eerste vrouw die duels in de hoogste voetbalklasse voor mannen leidde.

Manchester City voorlopig zonder aan knie geopereerde Laporte

15.35 uur: Manchester City kan in de beginfase van het nieuwe voetbalseizoen niet beschikken over Aymeric Laporte. De 28-jarige verdediger heeft zich laten opereren aan zijn knie en is op z’n vroegst in september weer beschikbaar, zei trainer Pep Guardiola vrijdag in zijn vooruitblik op de wedstrijd om de Supercup tegen Liverpool van zaterdag.

„Vorig seizoen speelde Laporte de laatste wedstrijden met een lichte blessure. Dat kon hij niet blijven doen, een operatie was noodzakelijk”, aldus Guardiola. „Als alles goed gaat, is hij er in september weer bij.”

Regerend landskampioen Manchester City en regerend bekerwinnaar Liverpool treffen elkaar zaterdag om 18.00 uur.

Pelupessy door spelersgroep verkozen tot aanvoerder FC Groningen

13.33 uur: Middenvelder Joey Pelupessy is de nieuwe aanvoerder van FC Groningen. De 29-jarige Pelupessy werd door de spelersgroep verkozen, zo legt hij uit.

„De jongens mochten opschrijven wie zij dachten dat de aanvoerder moet zijn komend seizoen. Daar mochten ze een top drie van maken en daar ben ik uiteindelijk uitgerold”, zegt hij. „Het is een prachtige waardering. Het was natuurlijk niet alleen de trainer, maar ook de spelersgroep die ervoor gekozen heeft. Dat vind ik prettig. Als de groep daarvoor kiest, geeft dat een goed gevoel.”

Pelupessy kwam in april dit jaar over van het Turkse Giresunspor. Hij zette destijds zijn handtekening onder een contract van drie seizoenen.

Kwiatkowski niet aan de start van ’zijn’ Ronde van Polen

13.03 uur: Michal Kwiatkowski verschijnt niet aan de start van de Ronde van Polen, die zaterdag begint. De 32-jarige Pool van Ineos Grenadiers moet rust houden vanwege een hersenschudding die hij heeft opgelopen bij een val op een training.

„Een jaar vol tegenslagen en comebacks en nóg meer tegenslagen”, schreef Kwiatkowski op sociale media. „Tien dagen geleden ben ik gevallen tijdens een trainingsrit in Frankrijk. Gelukkig heb ik niets gebroken, maar vanwege een hersenschudding is rust essentieel voor mijn herstel. Ik baal enorm dat ik niet kan aantreden voor mijn fans in eigen land. Maar ik zal terugkeren. Opnieuw.”

Kwiatkowski won de rittenkoers van zijn land in 2018 en vorig jaar werd hij derde. Begin juni viel Kwiatkowski uit in het Critérium du Dauphiné, waar hij voor het laatst in actie kwam. Door een spierscheuring moest de voormalige wereldkampioen passen voor de Ronde van Frankrijk.

Raducanu gaat samenwerken met coach Toersoenov

10.30 uur: Emma Raducanu gaat samenwerken met de Russische coach Dmitri Toersoenov. Het gaat om een proefperiode tijdens het Amerikaanse hardcourtseizoen. De Britse is momenteel de nummer 10 van de wereld.

De 19-jarige Raducanu, vorig jaar winnares van de US Open, begint het hardcourtseizoen volgende week in Washington. De US Open begint op maandag 29 augustus.

Toersoenov (39), de voormalig nummer 20 van de wereld, werkte in het verleden succesvol samen met Aryna Sabalenka uit Belarus en de Estse Anett Kontaveit. Hij volgt de Duitser Torben Beltz op, van wie in april afscheid werd genomen. Raducanu wist na haar sensationele reeks op de US Open de hoge verwachtingen niet in te lossen en wisselde sindsdien meermaals van coach.

Liverpool oefent verder na start van Premier League

07.28 uur: Liverpool gaat een dag na de eerste wedstrijd in de Premier League nog een oefenduel spelen. Dat heeft trainer Jürgen Klopp gezegd. Volgens hem heeft zijn selectie meer wedstrijden nodig om aan het drukke schema te wennen.

Liverpool strijdt zaterdag met Manchester City om het Community Shield en een dag later is Strasbourg uit Frankrijk de tegenstander in een oefenwedstrijd. Een week later wacht de ploeg, bij de start van de competitie, een uitwedstrijd tegen Fulham. Op zondag 7 augustus wil Klopp nog een vriendschappelijk treffen inlassen, tegen een nader te bepalen opponent.

„De wedstrijd op zaterdag is erg belangrijk, maar we moeten ons voorbereiden op een nieuw seizoen en dat kan ik niet negeren”, zei Klopp. „Vanaf half augustus spelen we om de drie dagen, dus dan is er geen tijd meer om te trainen. We proberen de juiste dingen te doen en het schema is altijd een uitdaging, zo is het nou eenmaal.”

Woensdag verloor Liverpool een oefenduel met RB Leipzig met 1-0.

Liverpool werd afgelopen seizoen tweede in de Premier League en haalde de finale van de Champions League. The Reds waren lang in de race voor vier prijzen.