Sport Kort: US Open-kampioene Raducanu in zee met Russische coach

Raducanu gaat samenwerken met coach Toersoenov

10.30 uur: Emma Raducanu gaat samenwerken met de Russische coach Dmitri Toersoenov. Het gaat om een proefperiode tijdens het Amerikaanse hardcourtseizoen. De Britse is momenteel de nummer 10 van de wereld.

De 19-jarige Raducanu, vorig jaar winnares van de US Open, begint het hardcourtseizoen volgende week in Washington. De US Open begint op maandag 29 augustus.

Toersoenov (39), de voormalig nummer 20 van de wereld, werkte in het verleden succesvol samen met Aryna Sabalenka uit Belarus en de Estse Anett Kontaveit. Hij volgt de Duitser Torben Beltz op, van wie in april afscheid werd genomen. Raducanu wist na haar sensationele reeks op de US Open de hoge verwachtingen niet in te lossen en wisselde sindsdien meermaals van coach.

Liverpool oefent verder na start van Premier League

07.28 uur: Liverpool gaat een dag na de eerste wedstrijd in de Premier League nog een oefenduel spelen. Dat heeft trainer Jürgen Klopp gezegd. Volgens hem heeft zijn selectie meer wedstrijden nodig om aan het drukke schema te wennen.

Liverpool strijdt zaterdag met Manchester City om het Community Shield en een dag later is Strasbourg uit Frankrijk de tegenstander in een oefenwedstrijd. Een week later wacht de ploeg, bij de start van de competitie, een uitwedstrijd tegen Fulham. Op zondag 7 augustus wil Klopp nog een vriendschappelijk treffen inlassen, tegen een nader te bepalen opponent.

„De wedstrijd op zaterdag is erg belangrijk, maar we moeten ons voorbereiden op een nieuw seizoen en dat kan ik niet negeren”, zei Klopp. „Vanaf half augustus spelen we om de drie dagen, dus dan is er geen tijd meer om te trainen. We proberen de juiste dingen te doen en het schema is altijd een uitdaging, zo is het nou eenmaal.”

Woensdag verloor Liverpool een oefenduel met RB Leipzig met 1-0.

Liverpool werd afgelopen seizoen tweede in de Premier League en haalde de finale van de Champions League. The Reds waren lang in de race voor vier prijzen.