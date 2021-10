Samir Nasri baart opzien met postuur een maand na zijn voetbalpensioen

In Frankrijk speelde een team met oude Olympique Marseille-sterren tegen het zogenaamde Team UNICEF, wat ook het goede doel van dit benefietduel was. Hoewel hij op het veld met Robèrt Pires, Patrick Kluivert en Didier Drogba zeker niet de grootste ster was, werd hij vanwege zijn behoorlijke buik de meest besproken speler.

Op social media reageren tal van voetbalfans verbaasd op de verschijning van de 34-jarige Fransman. Van grappen over Homer Simpson en Uber Eats - dat sinds kort de hoofdsponsor van de Ligue 1 is - tot mensen die zich afvragen wat er met de getalenteerde middenvelder gebeurd is.

Flink aangekomen of niet. Nasri en zijn Olympique-team wonnen wel met 7-4.