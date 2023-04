Ferrari-kopstuk Mekies volgt na dit seizoen Tost op als teambaas AlphaTauri

Franz Tost en Laurent Mekies. Ⓒ ANP/HH

Franz Tost legt aan het einde van dit seizoen zijn functie als teambaas bij Formule 1-renstal AlphaTauri neer. De 67-jarige Oostenrijker nam al in 2005 de leiding bij het zusterteam van Red Bull en nam tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen onder zijn hoede in diens beginperiode in de Formule 1.