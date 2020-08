Erik ten Hag: ’Als Suarez wil komen, dan graag’

Ajax-trainer Erik ten Hag. Ⓒ ANP/HH

BRAMBERG AM WILDKOGEL - Ondanks corona bouwt Erik ten Hag volgens traditie op het trainingskamp in het Oostenrijkse Bramberg am Wildkogel aan de toekomst van Ajax. In de frisse Alpenlucht benadrukt de trainer, dat de vacature van bondscoach op dit moment geen item is voor hem, en bereidt hij zich voor de zekerheid alvast voor op een toekomst zonder Donny van de Beek. De middenvelder is een van de spelers die hun zinnen hebben gezet op een vertrek bij Ajax voor sluiting van de transfertermijn op 6 oktober.