Chelsea doet Juventus pijn en bereikt knock out-fase Champions League

Met de clash tussen de twee topploegen kwamen Hakim Ziyech en Matthijs de Ligt elkaar tegen. Beide spelers hadden van hun coaches namelijk een plek in de basis gekregen. Voor zowel Juve als Chelsea stond er dinsdagavond weinig meer op het spel. De Italianen zijn al verzekerd van een plek in de knock out-fase en titelhouder Chelsea had voorafgaand aan het duel nog maar een puntje nodig uit twee duels om het voorbeeld van Juventus te volgen.

De Engelsen kwamen na bijna een half uur terecht op voorsprong via Trevoh Chalobah. Uit een door Ziyech genomen hoekschop kon hij van dichtbij binnenschieten. Nog voor rust kreeg Chelsea wel een domper te verwerken, toen N’Golo Kanté geblesseerd moest afhaken.

Tien minuten na rust verdubbelde Reece James de score op Stamford Bridge. Nadat hij de bal op zijn borst had aangenomen, ramde hij snoeihard raak: 2-0. Juventus stortte daarna in elkaar, want amper drie minuten later gooide Callum Hudson-Odoi de wedstrijd in het slot: 3-0. Timo Werner deed de Italianen vlak voor tijd nog meer pijn en tekende voor de eindstand: 4-0.

Groep G

In groep G van de Champions League vallen de beslissingen tijdens de laatste speelronde op 8 december. Lille versloeg dinsdag Red Bull Salzburg met 1-0 en Sevilla bleef VfL Wolfsburg met 2-0 de baas.

Lille leidt nu met 8 punten, gevolgd door Salzburg (7 punten), Sevilla (6) en Wolfsburg (5). Tijdens de laatste speelronde speelt Salzburg tegen Sevilla en Wolfsburg tegen Lille.

Lille dankte de zege aan Jonathan David. De Canadees kwam na een halfuur tot scoren.

Sevilla kwam via een doelpunt van Jordán al snel op voorsprong tegen Wolfsburg. Pas diep in de extra tijd besliste invaller Rafa Mir het duel. Verdediger Karim Rekik mocht in de spannende eindfase nog een paar minuten meedoen bij de Spaanse club. Wout Weghorst haalde als basisspeler van Wolfsburg het eindsignaal. Ploeggenoot Micky van de Ven bleef op de bank.

