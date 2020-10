Robinho verkiest rechtszaak in Italië boven terugkeer bij Santos

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Honkbal: Astros dwingen zevende duel af

08.39 uur: De honkballers van Houston Astros hebben een beslissende zevende wedstrijd afgedwongen in de finale van de American League tegen Tampa Bay Rays. Ze waren hun tegenstander met 7-4 de baas.

Astros is pas de tweede ploeg in de geschiedenis van de hoogste honkbalcompetitie van de Verenigde Staten die in de play-offs is teruggekomen van een achterstand van 3-0, na Red Sox in 2004. De winnaar van de tweestrijd plaatst zich voor de World Series.

Kenley Jansen heeft met Los Angeles Dodgers ook nog uitzicht op deelname aan de World Series. De werper uit Curaçao won met zijn club van Atlanta Braves (7-3). Jansen verscheen in de negende inning op de heuvel en gooide drie tegenstanders uit. Los Angeles Dodgers verkleinde de achterstand tot 2-3.

Motorsport: Iannone krijgt volgende maand duidelijkheid van CAS

08.18 uur: Het hof van sportarbitrage CAS doet half november uitspraak in het beroep dat de Italiaanse motorcoureur Andrea Iannone tegen een schorsing van 18 maanden heeft aangetekend. De MotoGP-rijder van Aprilia werd vorig jaar november bij de Grote Prijs van Maleisië betrapt op het gebruik van een verboden anabole steroïde.

Iannone mag van de internationale motorsportfederatie FIM pas op 16 juni 2021 terugkeren in de koningsklasse van de motorsport. Hij besloot in beroep te gaan tegen zijn schorsing bij het CAS. De Italiaan (30) rijdt sinds 2013 in de MotoGP. Hij boekte in 2016 op een Ducati zijn enige zege.

Het huidige seizoen in de MotoGP eindigt op 22 november met de Grote Prijs van Portugal.

Voetbal: Robinho stelt terugkeer bij Santos uit

08.11 uur: De Braziliaanse voetballer Robinho gaat voorlopig toch niet voor Santos voetballen. Volgens de club uit São Paulo wil de 36-jarige aanvaller zich eerst op zijn rechtszaak in Italië concentreren.

Robinho werd drie jaar geleden veroordeeld tot negen jaar celstraf voor zijn rol in een groepsverkrachting van een vrouw in Milaan. Hij zegt onschuldig te zijn en is in beroep gegaan. Robinho werd in 2009 al eens vrijgesproken van verkrachting toen hij voor Manchester City voetbalde.

De oud-speler van Real Madrid maakte vorige week bekend dat hij weer voor Santos ging voetballen. Een invloedrijke sponsor stapte vervolgens uit onvrede op bij Santos en drie andere geldschieters dreigden hetzelfde te doen. Het hoger beroep tegen de groepsverkrachting in Milaan loopt nog.

Robinho begon zijn loopbaan bij Santos en keerde al tweemaal eerder terug.