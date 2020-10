Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Strootman doet even mee bij winnend Marseille

23.21 uur: Olympique Marseille heeft in de Franse voetbalcompetitie gewonnen van Girondins Bordeaux. Het werd 3-1.

Florian Thauvin opende in de 5e minuut de score. Na een kwartier spelen had de aanvaller de voorsprong kunnen vergroten, maar doelman Benoît Costil stopte zijn strafschop.

In de tweede helft liep Marseille via Jordan Amavi en een eigen doelpunt van de Braziliaan Pablo alsnog verder uit. Bordeaux scoorde in de 83e minuut via Josh Maja tegen.

Oranje-international Kevin Strootman kwam in de 86e minuut in het veld bij Marseille, dat na zeven wedstrijden twaalf punten heeft.

Voetbal: Brugge verspeelt punten bij Standard door late strafschop

23.20 uur: Club Brugge heeft in de Belgische voetbalcompetitie bij Standard Luik twee punten verspeeld. De thuisploeg redde een punt door diep in blessuretijd een strafschop te verzilveren: 1-1. Brugge komt door het gelijkspel op negentien punten, evenveel als Charleroi, dat zondag nog in actie komt bij Racing Genk.

Brugge, met aanvoerder Ruud Vormer, kwam in de eerste helft op voorsprong door een treffer van Krépin Diatta. In de tweede helft verdedigden de bezoekers, waarbij Noa Lang als invaller zijn debuut maakte, die stand. Lang kopte zelfs nog op de paal bij een vrije trap van Vormer. Een strafschop van Standard kon niet voor de gelijkmaker zorgen. Doelman Simon Mignolet pakte de inzet van Maxime Lestienne.

Een gelijkmaker door Lestienne werd daarna afgekeurd wegens buitenspel, maar een tweede strafschop in blessuretijd werd Brugge alsnog fataal. Mats Rits kreeg de bal tegen de elleboog in het strafschopgebied en na overleg met de VAR floot arbiter Nicolas Laforge voor een tweede strafschop. Die schoot Nicolas Gavory alsnog raak.

Golf: Van Meijel beste Nederlander op dag drie in Schotland

22.17 uur: Golfer Matt Wallace heeft de leiding genomen op de derde dag van het Schots kampioenschap in St. Andrews. De Engelsman had zaterdag 66 slagen nodig en heeft met 198 slagen, 18 onder het baangemiddelde, een voorsprong van drie slagen op zijn landgenoot Garrick Porteous. Golfer Lars van Meijel is de best geklasseerde Nederlander in Schotland.

Van Meijel ging zaterdag rond in 70 slagen waarmee zijn totaal op 212 komt. Hij sloeg een eagle op de zesde hole en daarna nog twee birdies, maar ook twee bogeys. Hij steeg daardoor naar de gedeelde 35e plaats. Wil Besseling viel juist terug in het algemeen klassement. Hij had 73 slagen nodig en daalde naar de gedeelde 43e plek, waar ook landgenoot Darius van Driel, met 72 slagen, staat. Beide golfers hebben een totaal van 213.

Daan Huizing haalde vrijdag de 'cut' niet. Met een score van 151 slagen, na een rondje van 75, bleef hij in de achterhoede hangen.

Voetbal: AZ start tegen VVV-Venlo met verdediger Martins Indi

19.20 uur: AZ start tegen VVV-Venlo met verdediger Bruno Martins Indi in de basis. De 28-jarige voetballer werd vlak voor het sluiten van de transfermarkt overgenomen van Stoke City.

Coach Arne Slot zei vrijdag al zeer tevreden te zijn over Martins Indi. "Bruno is fit en heeft de afgelopen week een heel goede indruk achtergelaten", zei hij.

Aanvaller Calvin Stengs is terug bij AZ terug na een schorsing. Hobie Verhulst vervangt doelman Marco Bizot, die geschorst is.

AZ is in de eredivisie nog op zoek naar de eerste zege. Tegen Sparta Rotterdam werd een 4-0-voorsprong weggegeven en eindigde het duel in 4-4.

Motorsport: Wereldkampioen Jeffrey Buis in voetsporen Van der Mark

19.17 uur: Jeffrey Buis is op het circuit van Estoril wereldkampioen in de Supersport 300 geworden. De 18-jarige Kawasaki Ninja 400-coureur trad daarmee in de voetsporen van superbikecoureur Michael van der Mark die in 2014 de wereldtitel in de Supersport 600 veroverde. Het grote talent uit Steenwijkerwold is in de Nederlandse racehistorie van de motorwegracesport de vierde solo-rijder die de mondiale titel voor zich opeiste. In een ver verleden gingen hem Jan de Vries (50cc in 1971 en 1973) en Henk van Kessel (50cc in 1974) voor. In de zijspanklasse veroverden vader Egbert en zoon Bennie Streuer wereldtitels.

In het finaleweekend op het Portugese circuit moest Buis afrekenen met zijn meer ervaren 24-jarige teamgenoot en enig overgebleven titelkandidaat Scott Deroue die ooit in de grandprix’s uitkwam. Hij moest een voorsprong van 28 punten verdedigen en deed dat met verven, ondanks dat hij na een matige kwalificatie vanaf P19 moest komen. Ook Deroue uit Nijkerkerveen deed het daarin niet veel beter met een achttiende startplaats. In het grote veld wisten beiden zich evenwel naar voren te werken. Uiteindelijk bleef Buis zijn rivaal in de eindfase net voor (zesde en achtste) en verzekerde zich daardoor van de wereldtitel.

„Ik heb er geen woorden voor. Het is ongelooflijk”, stamelde de kersverse kampioen die door zijn begeleidend team in speciaal ontworpen t-shirt werd gehuld en getooid werd met een gouden helm. Na zijn ererondje werd hij gefeliciteerd door Van der Mark, waarna beiden met de Nederlandse vlag op de foto gingen. In de euforie werd bijna vergeten dat de 16-jarige Koen Meuffels uit Someren een fraaie tweede plaats behaalde achter de Spaanse winnaar Mika Perez. Beiden op Kawasaki.

Motorsport: Motorcoureur Rea pakt voor zesde keer op rij titel in Superbike

19.01 uur: Jonathan Rea is voor de zesde keer op rij wereldkampioen Superbike geworden. De Noord-Ier eindigde in de eerste race in het Portugese Estoril als vierde en dat was voldoende om zich te verzekeren van de titel.

Rea heeft na 22 van de 23 races 353 punten, ruim meer dan concurrent Scott Redding (281) die in Estoril moest opgeven. Ook Michael van der Mark haalde op zijn Yamaha de finish niet.

De zege in Estoril ging naar de Turkse coureur Toprak Razgatlioglu, die Chaz Davies uit Groot-Brittannië en Garret Gerloff uit de VS voorbleef.

Voetbal: Aanvaller Mulenga scoort bij debuut voor winnend Go Ahead

18.41 uur: Jacob Mulenga is succesvol gedebuteerd bij Go Ahead Eagles. De 36-jarige spits uit Zambia kwam tegen FC Eindhoven in de 69e minuut in het veld en in de 83e minuut maakte hij de 2-0. Mulenga kwam in het verleden uit voor FC Utrecht.

Go Ahead Eagles won het duel uiteindelijk met 3-0. De eerste en derde treffer kwamen op naam van Sam Beukema en Bas Kuipers.

Go Ahead behaalde uit de laatste drie duels zeven punten en staat nu op de zesde plaats. FC Eindhoven is voorlopig de nummer dertien.

Tennis: Zverev naar finale in Keulen

18.31 uur: Alexander Zverev kan zondag voor de twaalfde keer een ATP-toernooi winnen. De 23-jarige Duitser bereikte zaterdag de finale in Keulen. Zverev, die als eerste is geplaatst, won in twee sets van de Spanjaard Alejandro Davidovich: 7-5 7-6 (3).

Zverev won zeventien maanden terug in Genève voor het laatst een toernooi. Een maand geleden was de huidige nummer zeven van de wereld dicht bij de eindzege in de US Open. De Oostenrijker Dominic Thiem was hem in een slopende wedstrijd van vijf sets net de baas. „Die wedstrijd spookt nog 20 tot 25 keer per dag door m’n hoofd. Ik droom er zelfs van”, aldus Zverev zaterdag.

In de finale in Keulen is de Canadees Félix Auger-Aliassime zijn tegenstander.

Tennis: Roeblev en Coric bereiken eindstrijd in Sint-Petersburg

18.30 uur: Andrej Roeblev heeft zich geplaatst voor de finale van het tennistoernooi van Sint-Petersburg. De als derde geplaatste Rus won in drie sets van de Canadees Denis Shapovalov, die als nummer twee was ingeschaald: 4-6 6-3 6-4.

Roeblev is door zijn finaleplaats ook dichter bij deelname aan de ATP Finals, het eindejaarstoernooi met de beste spelers van 2020. In de eindstrijd in Sint-Petersburg treft Roeblev de Kroaat Borna Coric.

In Pula in Italië staat ook een thuisspeler in de finale. Marco Cecchinato speelt om de toernooiwinst tegen de Serviër Laslo Djere.

Veldrijden: Aerts en Betsema winnen cross in Beringen

18.30 uur: Toon Aerts en Denise Betsema hebben de zege gepakt in de Ethias Cross in Beringen. Voor Betsema is het de eerste zege in dit seizoen.

Aerts kwam na tien ronden solo aan. Hij bleef op het lastige parcours in Beringen zijn landgenoot Eli Iserbyt 23 seconden voor. De Nederlander Lars van der Haar kwam als derde binnen op 34 seconden.

Betsema kwam alleen binnen bij de veldrijdsters voor wereldkampioen Ceylin del Carmen Alvarado en de Italiaanse Eva Lechner. Annemarie Worst verspeelde een tweede plaats door een val. Ze kwam uiteindelijk als zevende binnen.

„Voor de verandering had ik nu wel eens goede start”, zei de 27-jarige Betsema. „Ik kwam in tweede positie te liggen, trok meteen naar de leiding en sloeg plots een kloof. Daarna reed ik mijn eigen tempo. Tijdens de afdalingen bouwde ik wat marge in, want bij het klimmen werd mijn voorsprong telkens groter.”

Betsema keek nog even terug op het vorige seizoen waarvan ze een groot deel door een schorsing miste. „Het is toch wel belangrijk, zo’n eerste zege van het seizoen, het geeft me gemoedsrust. Vorig jaar was heel lastig, deze overwinning maakt zoveel goed.”

Honkbal: Honkbalbond KNBSB na stilleggen competitie: niemand kampioen

18.02 uur: In de hoofdklasse bij het honkbal komt dit jaar geen kampioen. Honk- en softbalbond KNBSB heeft dat besloten nadat de competitie vanwege het coronavirus voor zeker een maand is stilgelegd.

L&D Amsterdam stond na twee wedstrijden op een voorsprong van 2-0 in de Holland Series. Het bestuur van de KNBSB vindt die voorsprong niet voldoende om voor dit seizoen een kampioen aan te wijzen. „Hoewel het een mooie voorsprong is, hebben de Amsterdammers een jaar eerder zelf bewezen dat een team uit geslagen positie terug kan komen en de best-of-seven toch nog naar zich toe kan trekken”, aldus de bond.

L&D Amsterdam won in 2019 de titel door een achterstand van 3-0 in de serie om te draaien tot een overwinning van 4-3.

Bij de softbalsters in de Golden League stond er dit jaar geen Holland Series op het programma. In overleg met de deelnemende verenigingen werd besloten om in dit door corona ingekorte seizoen alleen een reguliere competitie te spelen. Roef! en Sparks Haarlem staan met 34 punten uit 22 wedstrijden samen bovenaan. Volgens de wedstrijdbepalingen van de KNBSB zou er dan een beslissingswedstrijd gespeeld moeten worden om een kampioen te bepalen. Omdat deze wedstrijd nu niet gespeeld kan worden, heeft het bestuur van de KNBSB besloten om ook in deze klasse geen kampioen uit te roepen.

Motorsport: Quartararo pakt na zware val in training alsnog pole

17.33 uur: Motorcoureur Fabio Quartararo begint de Grote Prijs van Aragón zondag vanaf poleposition. De Fransman was eerder op de dag tijdens de vrije training zwaar ten val gekomen, maar dat hinderde hem in de kwalificatierace niet.

Voor Quartararo is het de tiende keer in zijn loopbaan dat hij in de MotoGP poleposition behaalt en de vierde keer dit jaar. Achter Quartararo zette de Spanjaard Maverick Vinales de tweede tijd neer.

Quartararo (Yamaha-SRT) heeft in de WK-stand een voorsprong van tien punten op de Spanjaard Joan Mir, die in de kwalificatie als zesde finishte.

„Eerlijk gezegd had ik kort na mijn val niet verwacht aan de kwalificatie mee te kunnen doen”, zei Quartararo, die na zijn val tientallen meters doorgleed op het asfalt en vooral last leek te hebben van zijn schouder.

Mountainbiken:Zwitser Schurter wint Europese titel mountainbiken in eigen land

17.32 uur: De Zwitserse mountainbiker Nino Schurter heeft de Europese titel op de olympische cross-country veroverd in eigen land. De Fransman Titouan Carod werd tweede en Schurters landgenoot Mathias Flückiger pakte het brons. De Nederlander Milan Vader eindigde op de dertiende plaats.

Nino Schurter wist de afgelopen vijf jaar ook de wereldtitel te winnen, maar stelde in Oostenrijkse Leogang tijdens het wereldkampioenschap vorige week teleur met een negende plaats. De Zwitser, ook de regerend olympisch kampioen, maakte die teleurstelling enigszins goed met de zege op het EK.

Vader (24) deed 2.30 minuten langer over de zeven ronden in Monte Tamaro dan Schurter. De Zeeuw werd derde en tweede tijdens de wereldbekerwedstrijden van Nove Mesto begin oktober, maar kwam er zaterdagmiddag, net als tijdens het wereldkampioenschap vorige week, niet aan te pas.

Terpstra pakt zilver bij EK mountainbike

16.09 uur: Anne Terpstra heeft de zilveren medaille gewonnen op het EK mountainbike in het Zwitserse Monte Tamaro. Ze finishte na vijf rondes op 41 seconden achter de Franse wereldkampioene Pauline Ferrand-Prévot, die al in de eerste ronde bij iedereen wegreed. De Oekraïense Yana Belomoina werd derde.

Ferrand-Prévot heeft met de zege in Zwitserland een week na haar wereldtitel ook de Europese titel te pakken. De Nederlandse Sophie von Berswordt eindigde in de finale als zeventiende op ruim 5 minuten van Ferrand-Prévot, en Anne Tauber brak haar rit voortijdig af.

De Zeeuwse Terpstra (29) heeft zich met haar tweede plek gerevancheerd voor het teleurstellend verlopen WK vorige week in Oostenrijk. Daar gold ze ook als een van de favorieten voor de eindzege, maar haakte ze in de tweede ronde al af.

Later vandaag rijdt de Nederlander Milan Vader de finale bij de mannen.

Voetbal: Waasland-Beveren-KV Oostende uitgesteld wegens coronabesmettingen

16.07 uur: Het duel tussen Waasland-Beveren en KV Oostende in de Belgische competitie van maandag is uitgesteld na een reeks coronabesmettingen. Dat heeft de organisator, de Jupiler Pro League bekendgemaakt.

Het duel is de slotwedstrijd van de negende speeldag in de Jupiler Pro League. Het is de eerste keer dat een wedstrijd in de hoogste klasse van het Belgische voetbal uitgesteld moet worden omdat er te veel besmettingen in een team zijn vastgesteld.

Autosport: Frijns tweede in eerste DTM-race

14.51 uur: Robin Frijns is tijdens de eerste van twee races in de DTM dit weekeinde als tweede over de finish gekomen. Op het circuit van Zolder moest de Limburger alleen regerend kampioen René Rast voor zich dulden. De Duitser, gestart vanaf pole position, is daardoor de nieuwe leider in het kampioenschap. Rast heeft nu tien punten meer dan Frijns’ teamgenoot Nico Müller, die als zesde eindigde.

De Nederlandse coureur zelf startte vanaf de derde plek, schoof snel een positie op en zette nog een eindsprint in, maar kon geen echte aanval plaatsen op Rast. Frijns blijft derde in het kampioenschap. Zijn achterstand op de nieuwe leider Rast bedraagt vijftien punten. Zondag is er nog een race op Zolder. In november volgt nog één weekeinde op de Hockenheimring.

Marathonlopen: Jepchirchir wint wereldtitel op halve marathon

12.37 uur: De Keniaanse atlete Peres Jepchirchir heeft de wereldtitel op de halve marathon veroverd. Ze finishte in het Poolse Gdynia met een wereldrecord van 1.05,16.

De Duitse Melat Yisak Kejeta eindigde als tweede op 2 seconden. Yalemzerf Yehualaw uit Ethiopië werd derde op 3 seconden van de winnares. Sifan Hassan zag af van deelname. De Nederlandse atlete besloot afgelopen week in samenspraak met haar coach Tim Rowberry haar korte, maar intensieve seizoen te beëindigen.

De regerend wereldkampioene op 1500 en 10.000 meter verbeterde afgelopen weekend in Hengelo het Europees record op de 10.000 meter naar 29.36,67. De 27-jarige Hassan verpulverde op 4 september in Brussel het werelduurrecord en bracht het op 18 kilometer en 930 meter. Tussendoor won ze nog de 5000 meter bij de Gouden Spike in Ostrava.

Susan Krumins reisde evenmin af naar Polen. Bij de Nijmeegse atlete, vorig jaar zevende op de 10.000 meter op het WK in Doha, speelde deze week een blessure op en ze wil geen risico nemen. Krumins fungeerde begin oktober als gangmaker in de marathon van Londen.

Bij de mannen ging de wereldtitel op de halve marathon naar Jacob Kiplimo uit Oeganda (58,49). De Keniaan Kibiwott Kandie finishte als tweede op 5 seconden, vlak voor de Ethiopische nummer 3 Amedework Walelegn.

Honkbal: Astros dwingen zevende duel af

08.39 uur: De honkballers van Houston Astros hebben een beslissende zevende wedstrijd afgedwongen in de finale van de American League tegen Tampa Bay Rays. Ze waren hun tegenstander met 7-4 de baas.

Astros is pas de tweede ploeg in de geschiedenis van de hoogste honkbalcompetitie van de Verenigde Staten die in de play-offs is teruggekomen van een achterstand van 3-0, na Red Sox in 2004. De winnaar van de tweestrijd plaatst zich voor de World Series.

Kenley Jansen heeft met Los Angeles Dodgers ook nog uitzicht op deelname aan de World Series. De werper uit Curaçao won met zijn club van Atlanta Braves (7-3). Jansen verscheen in de negende inning op de heuvel en gooide drie tegenstanders uit. Los Angeles Dodgers verkleinde de achterstand tot 2-3.

Motorsport: Iannone krijgt volgende maand duidelijkheid van CAS

08.18 uur: Het hof van sportarbitrage CAS doet half november uitspraak in het beroep dat de Italiaanse motorcoureur Andrea Iannone tegen een schorsing van 18 maanden heeft aangetekend. De MotoGP-rijder van Aprilia werd vorig jaar november bij de Grote Prijs van Maleisië betrapt op het gebruik van een verboden anabole steroïde.

Iannone mag van de internationale motorsportfederatie FIM pas op 16 juni 2021 terugkeren in de koningsklasse van de motorsport. Hij besloot in beroep te gaan tegen zijn schorsing bij het CAS. De Italiaan (30) rijdt sinds 2013 in de MotoGP. Hij boekte in 2016 op een Ducati zijn enige zege.

Het huidige seizoen in de MotoGP eindigt op 22 november met de Grote Prijs van Portugal.

Voetbal: Robinho stelt terugkeer bij Santos uit

08.11 uur: De Braziliaanse voetballer Robinho gaat voorlopig toch niet voor Santos voetballen. Volgens de club uit São Paulo wil de 36-jarige aanvaller zich eerst op zijn rechtszaak in Italië concentreren.

Robinho werd drie jaar geleden veroordeeld tot negen jaar celstraf voor zijn rol in een groepsverkrachting van een vrouw in Milaan. Hij zegt onschuldig te zijn en is in beroep gegaan. Robinho werd in 2009 al eens vrijgesproken van verkrachting toen hij voor Manchester City voetbalde.

De oud-speler van Real Madrid maakte vorige week bekend dat hij weer voor Santos ging voetballen. Een invloedrijke sponsor stapte vervolgens uit onvrede op bij Santos en drie andere geldschieters dreigden hetzelfde te doen. Het hoger beroep tegen de groepsverkrachting in Milaan loopt nog.

Robinho begon zijn loopbaan bij Santos en keerde al tweemaal eerder terug.