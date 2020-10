Zilver Anne Terpstra bij EK mountainbike

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Terpstra pakt zilver bij EK mountainbike

16.09 uur: Anne Terpstra heeft de zilveren medaille gewonnen op het EK mountainbike in het Zwitserse Monte Tamaro. Ze finishte na vijf rondes op 41 seconden achter de Franse wereldkampioene Pauline Ferrand-Prévot, die al in de eerste ronde bij iedereen wegreed. De Oekraïense Yana Belomoina werd derde.

Ferrand-Prévot heeft met de zege in Zwitserland een week na haar wereldtitel ook de Europese titel te pakken. De Nederlandse Sophie von Berswordt eindigde in de finale als zeventiende op ruim 5 minuten van Ferrand-Prévot, en Anne Tauber brak haar rit voortijdig af.

De Zeeuwse Terpstra (29) heeft zich met haar tweede plek gerevancheerd voor het teleurstellend verlopen WK vorige week in Oostenrijk. Daar gold ze ook als een van de favorieten voor de eindzege, maar haakte ze in de tweede ronde al af.

Later vandaag rijdt de Nederlander Milan Vader de finale bij de mannen.

Voetbal: Waasland-Beveren-KV Oostende uitgesteld wegens coronabesmettingen

16.07 uur: Het duel tussen Waasland-Beveren en KV Oostende in de Belgische competitie van maandag is uitgesteld na een reeks coronabesmettingen. Dat heeft de organisator, de Jupiler Pro League bekendgemaakt.

Het duel is de slotwedstrijd van de negende speeldag in de Jupiler Pro League. Het is de eerste keer dat een wedstrijd in de hoogste klasse van het Belgische voetbal uitgesteld moet worden omdat er te veel besmettingen in een team zijn vastgesteld.

Autosport: Frijns tweede in eerste DTM-race

14.51 uur: Robin Frijns is tijdens de eerste van twee races in de DTM dit weekeinde als tweede over de finish gekomen. Op het circuit van Zolder moest de Limburger alleen regerend kampioen René Rast voor zich dulden. De Duitser, gestart vanaf pole position, is daardoor de nieuwe leider in het kampioenschap. Rast heeft nu tien punten meer dan Frijns’ teamgenoot Nico Müller, die als zesde eindigde.

De Nederlandse coureur zelf startte vanaf de derde plek, schoof snel een positie op en zette nog een eindsprint in, maar kon geen echte aanval plaatsen op Rast. Frijns blijft derde in het kampioenschap. Zijn achterstand op de nieuwe leider Rast bedraagt vijftien punten. Zondag is er nog een race op Zolder. In november volgt nog één weekeinde op de Hockenheimring.

Marathonlopen: Jepchirchir wint wereldtitel op halve marathon

12.37 uur: De Keniaanse atlete Peres Jepchirchir heeft de wereldtitel op de halve marathon veroverd. Ze finishte in het Poolse Gdynia met een wereldrecord van 1.05,16.

De Duitse Melat Yisak Kejeta eindigde als tweede op 2 seconden. Yalemzerf Yehualaw uit Ethiopië werd derde op 3 seconden van de winnares. Sifan Hassan zag af van deelname. De Nederlandse atlete besloot afgelopen week in samenspraak met haar coach Tim Rowberry haar korte, maar intensieve seizoen te beëindigen.

De regerend wereldkampioene op 1500 en 10.000 meter verbeterde afgelopen weekend in Hengelo het Europees record op de 10.000 meter naar 29.36,67. De 27-jarige Hassan verpulverde op 4 september in Brussel het werelduurrecord en bracht het op 18 kilometer en 930 meter. Tussendoor won ze nog de 5000 meter bij de Gouden Spike in Ostrava.

Susan Krumins reisde evenmin af naar Polen. Bij de Nijmeegse atlete, vorig jaar zevende op de 10.000 meter op het WK in Doha, speelde deze week een blessure op en ze wil geen risico nemen. Krumins fungeerde begin oktober als gangmaker in de marathon van Londen.

Bij de mannen ging de wereldtitel op de halve marathon naar Jacob Kiplimo uit Oeganda (58,49). De Keniaan Kibiwott Kandie finishte als tweede op 5 seconden, vlak voor de Ethiopische nummer 3 Amedework Walelegn.

Honkbal: Astros dwingen zevende duel af

08.39 uur: De honkballers van Houston Astros hebben een beslissende zevende wedstrijd afgedwongen in de finale van de American League tegen Tampa Bay Rays. Ze waren hun tegenstander met 7-4 de baas.

Astros is pas de tweede ploeg in de geschiedenis van de hoogste honkbalcompetitie van de Verenigde Staten die in de play-offs is teruggekomen van een achterstand van 3-0, na Red Sox in 2004. De winnaar van de tweestrijd plaatst zich voor de World Series.

Kenley Jansen heeft met Los Angeles Dodgers ook nog uitzicht op deelname aan de World Series. De werper uit Curaçao won met zijn club van Atlanta Braves (7-3). Jansen verscheen in de negende inning op de heuvel en gooide drie tegenstanders uit. Los Angeles Dodgers verkleinde de achterstand tot 2-3.

Motorsport: Iannone krijgt volgende maand duidelijkheid van CAS

08.18 uur: Het hof van sportarbitrage CAS doet half november uitspraak in het beroep dat de Italiaanse motorcoureur Andrea Iannone tegen een schorsing van 18 maanden heeft aangetekend. De MotoGP-rijder van Aprilia werd vorig jaar november bij de Grote Prijs van Maleisië betrapt op het gebruik van een verboden anabole steroïde.

Iannone mag van de internationale motorsportfederatie FIM pas op 16 juni 2021 terugkeren in de koningsklasse van de motorsport. Hij besloot in beroep te gaan tegen zijn schorsing bij het CAS. De Italiaan (30) rijdt sinds 2013 in de MotoGP. Hij boekte in 2016 op een Ducati zijn enige zege.

Het huidige seizoen in de MotoGP eindigt op 22 november met de Grote Prijs van Portugal.

Voetbal: Robinho stelt terugkeer bij Santos uit

08.11 uur: De Braziliaanse voetballer Robinho gaat voorlopig toch niet voor Santos voetballen. Volgens de club uit São Paulo wil de 36-jarige aanvaller zich eerst op zijn rechtszaak in Italië concentreren.

Robinho werd drie jaar geleden veroordeeld tot negen jaar celstraf voor zijn rol in een groepsverkrachting van een vrouw in Milaan. Hij zegt onschuldig te zijn en is in beroep gegaan. Robinho werd in 2009 al eens vrijgesproken van verkrachting toen hij voor Manchester City voetbalde.

De oud-speler van Real Madrid maakte vorige week bekend dat hij weer voor Santos ging voetballen. Een invloedrijke sponsor stapte vervolgens uit onvrede op bij Santos en drie andere geldschieters dreigden hetzelfde te doen. Het hoger beroep tegen de groepsverkrachting in Milaan loopt nog.

Robinho begon zijn loopbaan bij Santos en keerde al tweemaal eerder terug.