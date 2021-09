Sport Kort: ADO Den Haag kan ondanks puntenaftrek periodekampioen worden

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

ADO Den Haag kan ondanks puntenaftrek periodekampioen worden

11.38 uur: ADO Den Haag kreeg dit seizoen al twee keer 3 punten aftrek van de licentiecommissie, maar desondanks kan de ploeg van trainer Ruud Brood vrijdag periodekampioen worden in de Keuken Kampioen Divisie. De puntenaftrek geldt alleen voor de eindstand van de competitie en wordt niet doorberekend in de periodestand, laat een woordvoerder van de KNVB desgevraagd weten.

ADO Den Haag heeft na acht wedstrijden 16 punten, evenveel als Excelsior dat op basis van een beter doelsaldo (+9 tegen +5) aan kop gaat in de Keuken Kampioen Divisie. De eerste periode wordt vrijdagavond afgesloten met de negende speelronde. ADO speelt in Maastricht tegen MVV, terwijl Excelsior het in Breda opneemt tegen NAC. Alle wedstrijden beginnen tegelijkertijd om 20.00 uur. De periodekampioen verzekert zich van deelname aan de play-offs om promotie naar de Eredivisie.

De licentiecommissie betaald voetbal heeft ADO Den Haag voor straf al twee keer 3 wedstrijdpunten in mindering opgelegd, omdat de financieel noodlijdende club de begroting niet op orde heeft. ADO, dat vorig seizoen degradeerde uit de Eredivisie, tekende beide keren beroep aan. Onlangs diende de eerste beroepszaak, tegen de straf uit augustus. Zolang de procedure loopt, behoudt ADO alle behaalde punten.

ADO Den Haag dreigt vanwege de financiële problemen zelfs failliet te gaan en de proflicentie te verliezen. De club is nog altijd in handen van het Chinese bedrijf United Vansen. Achter de schermen wordt al maandenlang gewerkt aan een verkoop van de club, maar vooralsnog ligt er geen ondertekend akkoord met een partij die ADO wil redden.

Wielerkoers Tour Down Under opnieuw geschrapt vanwege coronavirus

08.32 uur: De Tour Down Under gaat begin volgend jaar opnieuw niet door. De Australische etappekoers is normaal gesproken de openingswedstrijd van het seizoen in de UCI WorldTour. Als gevolg van de aanhoudende beperkingen vanwege het coronavirus heeft de organisatie besloten de Tour Down Under net als dit jaar van de kalender te halen.

„De ronde kan niet doorgaan vanwege internationale reisbeperkingen en daarmee samenhangende quarantainemaatregelen voor internationale teams die naar Australië zouden komen”, aldus de organisatie. In plaats van de Tour Down Under vindt eind januari wel een negendaags wielerfestival plaats, vooral bedoeld voor Australische renners.

De Australiër Richie Porte won begin 2020 de laatste editie van de Tour Down Under.

Opnieuw een Braziliaanse finale in Copa Libertadores

08.25 uur: Voor het tweede jaar op rij gaat de finale van het toernooi om de Copa Libertadores tussen twee Braziliaanse clubs. Nadat titelverdediger Palmeiras dinsdag ten koste van Atlético Mineiro al de eindstrijd had bereikt, plaatste ook Flamengo zich voor de finale van het belangrijkste toernooi voor Zuid-Amerikaanse clubs. Flamengo won in Ecuador de return tegen Barcelona SC met 2-0.

De ploeg uit Rio de Janeiro had vorige week de thuiswedstrijd ook al met 2-0 gewonnen. Bruno Henrique maakte toen beide doelpunten en dat deed de 30-jarige spits in de return in Guayaquil opnieuw.

Flamengo won de Copa Libertadores in 2019 voor de tweede keer. Vorig seizoen was Palmeiras de beste in de Zuid-Amerikaanse versie van de Champions League. Ook voor de club uit São Paulo betekende het de tweede eindzege. Palmeiras won in de finale met 1-0 van Santos, ook uit Brazilië.

Palmeiras en Flamengo strijden op 27 november in de Uruguayaanse hoofdstad Montevideo om de Copa Libertadores.