Sport Kort: volleyballers op WK tegen Argentinië, Iran en Egypte

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Volleyballers op WK tegen Argentinië, Iran en Egypte

19:03 uur De Nederlandse volleyballers nemen het volgend jaar bij het wereldkampioenschap in Rusland in de groepsfase op tegen Argentinië, Iran en Egypte. Dat is donderdag door een loting in Moskou bepaald.

De Nederlandse volleybalbond Nevobo kreeg vorige week te horen dat de huidige positie op de wereldranglijst (vijftiende) voldoende is voor deelname aan het evenement, dat in de zomer van 2022 in tien Russische steden wordt gehouden (26 augustus - 11 september). Het wordt het tweede opvolgende wereldkampioenschap waar het Nederlands mannenteam in actie komt. In 2018 eindigde Oranje als achtste.

Argentinië is het reekshoofd in groep F. De Zuid-Amerikanen behaalden bij de Olympische Spelen in Tokio brons. Iran is Aziatisch kampioen en staat momenteel tiende op de wereldranglijst. Egypte is de mondiale nummer 19.

Nederland werkt de poulewedstrijden af in Krasnojarsk in Siberië.

Willem II voorlopig zonder geblesseerde verdediger Heerkens

18.49 uur: Willem II kan de komende tijd niet beschikken over Freek Heerkens. De verdediger viel zaterdag in de met 2-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen PSV een kwartier voor tijd uit met een knieblessure. Onderzoek in het ziekenhuis heeft duidelijk gemaakt dat Heerkens voorlopig niet kan spelen.

Hoelang de 32-jarige Heerkens moet toekijken, hangt af van de voortgang van de revalidatie, aldus Willem II. Het elftal van trainer Fred Grim staat na zeven speelronden op de tweede plaats in de Eredivisie. Willem II speelt zaterdag een uitwedstrijd tegen Heracles Almelo.

AZ met middenvelder Clasie tegen Jablonec

17.41 uur: AZ speelt donderdagavond (18.45 uur) in de groepsfase van de Conference League tegen het Tsjechische Jablonec met Jordy Clasie. Trainer Pascal Jansen heeft de middenvelder weer in de basis gezet. Vanwege een schorsing ontbrak Clasie tijdelijk in de Eredivisie.

Clasie vormt in Alkmaar de middelste linie met Fredrik Midtsjø en Dani de Wit. Timo Letschert zit weer op de bank. De verdediger was bij het vorige (competitie)duel met Go Ahead Eagles niet opgenomen in de selectie, vanwege een mindere prestatie eerder tegen FC Twente.

AZ begon in groep D met een gelijkspel tegen het Deense Randers (2-2). Jablonec won met 1-0 van het Roemeense Cluj.

KNVB begint vooronderzoek naar incidenten bij duels NAC

17.18 uur: De aanklager betaald voetbal van de KNVB is een vooronderzoek gestart naar twee thuiswedstrijden van NAC Breda. Volgens de club uit de Keuken Kampioen Divisie gaat het om de ontmoetingen met ADO Den Haag en FC Emmen, waarbij meerdere incidenten waren. NAC zegt momenteel alles in het werk te stellen om supporters op te sporen die hierbij betrokken waren.

Tijdens NAC - ADO Den Haag werd er door meerdere supporters met bier gegooid naar spelers van de tegenstander en na afloop was het ook onrustig. Tegen Emmen was er ook sprake van het gooien met bier, waardoor de wedstrijd zelfs even werd stilgelegd. In de Eredivisie werden dit seizoen ook al enkele duels (waaronder FC Utrecht-RKC Waalwijk en FC Groningen-Vitesse) onderbroken om vergelijkbare incidenten.

Belg Menten blijft Van Dijke in 3e rit Ronde van Kroatië net voor

17.14 uur: Mick van Dijke is er net niet in geslaagd de derde etappe in de Ronde van Kroatië te winnen. De 21-jarige Nederlandse wielrenner van Jumbo-Visma moest in de 167 kilometer lange rit, van Primosten naar Makarska, de Belg Milan Menten net voor laten gaan in de sprint. De Noor Anders Skaarseth finishte als derde.

Menten nam dankzij zijn zege de leiding in het klassement over van de 19-jarige Olav Kooij, die woensdag de tweede etappe op zijn naam schreef. Skaarseth volgt op 3 tellen van Menten. Van Dijke staat derde op 6 seconden achterstand van de leider.

De Ronde van Kroatië duurt tot en met zondag.

Topatleten mikken bij Amsterdam Marathon op parcoursrecord

16.59 uur: De topatleten Tamirat Tola, Leul Gebresilase, Laban Korir en Jonathan Korir zijn gecontracteerd om deel te nemen aan de Amsterdam Marathon, die op zondag 17 oktober wordt gehouden. Volgens organisator Le Champion gaan ze een poging ondernemen het parcoursrecord te verbeteren. Dat werd in 2018 gelopen door Lawrence Cherono en staat op 2.04.06.

Amsterdam werd daardoor destijds door toedoen van de Keniaan de snelste marathon van Nederland. De wedstrijd is sinds 2020 in het bezit van het Platinum Label, een onderscheiding van de internationale atletiekbond World Athletics. Bij de laatste editie in 2019 stonden er ruim 45.000 deelnemers uit 140 landen aan de start.

Wielrennen: Ritzege Valverde in Ronde van Sicilië

15.24 uur: De Spaanse wielrenner Alejandro Valverde heeft de derde etappe van de Ronde van Sicilië gewonnen. Het was een lastige rit van Termini Imerese naar Caronia, met de aankomst na een kort klimmetje. In de sprint bergop toonde de 41-jarige renner van Movistar zich oppermachtig. Valverde hield de Italiaan Alessandro Covi achter zich. De Colombiaan Jhonatan Restrepo werd derde.

Valverde kwam kort voorbij de finish ten val, maar had geen ernstige verwondingen. Het was zijn derde overwinning van het seizoen. Valverde nam de leiding in het klassement over van de Colombiaan Juan Sebastián Molano. De Ronde van Sicilië eindigt vrijdag.

Volleybalinternational Dronkers stopt ermee

15.11 uur: Just Dronkers heeft zijn sportieve loopbaan beëindigd. De 28-jarige libero was deze maand nog actief op het EK met het Nederlands team, dat in de kwartfinale verloor van titelverdediger Servië. Op de website van volleybalbond Nevobo meldt Dronkers zich te gaan richten op zijn maatschappelijke carrière. Sinds zijn debuut in 2016 kwam hij 123 keer uit voor Oranje.

„Ik heb mijn studie biomedische wetenschappen afgerond aan de Rijksuniversiteit Groningen en ik wil graag promoveren. Ik heb mijn hele volleybalcarrière als doel gehad om beter te worden. Ik heb het gevoel dat ik nu mijn plafond heb bereikt”, zegt Dronkers, die deze zomer al afscheid nam van zijn Belgische club Maaseik. Daarvoor kwam hij uit voor DOS, VollinGo, Sliedrecht Sport, SSS en Lycurgus. Dronkers, die is teruggekeerd naar Groningen, is op zoek naar een promotieplek en sluit niet uit dat hij in een later stadium weer aansluit bij een Nederlandse club.

Nederland met toppers en talent naar EK baanwielrennen

14.31 uur: De selectie waarmee Nederland volgende week deelneemt aan de Europese kampioenschappen baanwielrennen is een mix van toprenners en beloften. Bij de mannen komen de olympisch kampioenen Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg uit op de teamsprint. Sam Ligtlee vervangt Matthijs Büchli, die in Japan in de kwalificaties de plaats van Hoogland nog innam. Ook olympisch kampioene Shanne Braspennincx is actief in de Zwitserse stad Grenchen, waar de EK op 5 oktober beginnen.

Behalve de ’grote namen’ gaat er ook een aantal talentvolle beloften mee, onder wie Maikel Zijlaard en Maike van der Duin, die beiden onlangs goud wonnen op de EK voor beloften in Apeldoorn. Braspennincx komt uit op de teamsprint - met Kyra Lamberink, Hetty van de Wouw en Steffie van der Peet - op de sprint en op keirin, het sprintonderdeel met zes rensters in de baan waarop ze goud won op de Spelen. Lavreysen en Hoogland starten in Grenchen ook op de sprint en keirin.

Op de duuronderdelen ontbreekt Kirsten Wild. Jan-Willem van Schip en Yoeri Havik zijn de enige olympiërs die ook op de EK uitkomen. Twee weken na de EK volgt de wereldtitelstrijd in het Franse Roubaix.

Cricketbond rekent op volle tribunes tegen Engeland

13.03 uur: De Nederlandse cricketers spelen in juni in Amstelveen in het kader van de ICC Super League tegen Engeland. De cricketbond KNCB verwacht veel publiek bij de wedstrijden die op 17, 19 en 22 juni plaatsvinden op het terrein van cricketvereniging VRA. Met extra tribunes wordt de capaciteit uitgebreid tot 8000 toeschouwers.

„We hebben in juni van dit jaar in Utrecht nog laten zien in de Super League-serie tegen Ierland dat we naast uitstekende sportieve prestaties ook heel goed zo’n evenement kunnen neerzetten”, zegt Milena van Not, algemeen directeur van de KNCB. „Toen helaas nog zonder toeschouwers vanwege de coronamaatregelen. Hoe mooi is het om dit volgend jaar weer te kunnen doen, maar dan met duizenden cricketfans uit binnen- en buitenland. Een mooier affiche voor cricket is niet te bedenken.”

Nederland plaatste zich eind 2017 voor de internationale topcompetitie, waarin het uitkomt tegen acht van de twaalf ’grote’ cricketlanden. In 2022 volgen verder thuiswedstrijden tegen Pakistan en de West-Indies. De ICC Super League telt mee als kwalificatie voor het WK van 2023 in India.

Handbalster Abbingh maakt na blessure rentree in Denemarken

12.11 uur: Handbalster Lois Abbingh heeft haar rentree gemaakt bij haar Deense club Odense. De 29-jarige Nederlandse liep afgelopen zomer tijdens de verloren kwartfinale op de Olympische Spelen tegen Frankrijk een scheurtje in een hamstring op en stond daardoor wekenlang aan de kant. Abbingh ontbreekt in de selectie van Oranje voor de komende EK-kwalificatiewedstrijden tegen Wit-Rusland en Griekenland.

De Groningse maakte weer wat speelminuten bij Odense in de kwartfinales van het Deense bekertoernooi tegen Viborg. Abbingh had in de slotfase met een benutte strafworp een kleine bijdrage aan de zege (26-23).

De opbouwspeelster raakte begin augustus in Tokio geblesseerd, tijdens de openingsfase van het duel met Frankrijk op de Spelen. Zonder Abbingh was Oranje kansloos (22-32). De Nederlandse bond besloot onlangs om afscheid te nemen van Emmanuel Mayonnade, de Franse bondscoach onder wie de handbalsters in 2019 wereldkampioen werden. Monique Tijsterman heeft Oranje tot en met het WK van eind dit jaar in Spanje op interimbasis onder haar hoede.

ADO Den Haag kan ondanks puntenaftrek periodekampioen worden

11.38 uur: ADO Den Haag kreeg dit seizoen al twee keer 3 punten aftrek van de licentiecommissie, maar desondanks kan de ploeg van trainer Ruud Brood vrijdag periodekampioen worden in de Keuken Kampioen Divisie. De puntenaftrek geldt alleen voor de eindstand van de competitie en wordt niet doorberekend in de periodestand, laat een woordvoerder van de KNVB desgevraagd weten.

ADO Den Haag heeft na acht wedstrijden 16 punten, evenveel als Excelsior dat op basis van een beter doelsaldo (+9 tegen +5) aan kop gaat in de Keuken Kampioen Divisie. De eerste periode wordt vrijdagavond afgesloten met de negende speelronde. ADO speelt in Maastricht tegen MVV, terwijl Excelsior het in Breda opneemt tegen NAC. Alle wedstrijden beginnen tegelijkertijd om 20.00 uur. De periodekampioen verzekert zich van deelname aan de play-offs om promotie naar de Eredivisie.

De licentiecommissie betaald voetbal heeft ADO Den Haag voor straf al twee keer 3 wedstrijdpunten in mindering opgelegd, omdat de financieel noodlijdende club de begroting niet op orde heeft. ADO, dat vorig seizoen degradeerde uit de Eredivisie, tekende beide keren beroep aan. Onlangs diende de eerste beroepszaak, tegen de straf uit augustus. Zolang de procedure loopt, behoudt ADO alle behaalde punten.

ADO Den Haag dreigt vanwege de financiële problemen zelfs failliet te gaan en de proflicentie te verliezen. De club is nog altijd in handen van het Chinese bedrijf United Vansen. Achter de schermen wordt al maandenlang gewerkt aan een verkoop van de club, maar vooralsnog ligt er geen ondertekend akkoord met een partij die ADO wil redden.

Wielerkoers Tour Down Under opnieuw geschrapt vanwege coronavirus

08.32 uur: De Tour Down Under gaat begin volgend jaar opnieuw niet door. De Australische etappekoers is normaal gesproken de openingswedstrijd van het seizoen in de UCI WorldTour. Als gevolg van de aanhoudende beperkingen vanwege het coronavirus heeft de organisatie besloten de Tour Down Under net als dit jaar van de kalender te halen.

„De ronde kan niet doorgaan vanwege internationale reisbeperkingen en daarmee samenhangende quarantainemaatregelen voor internationale teams die naar Australië zouden komen”, aldus de organisatie. In plaats van de Tour Down Under vindt eind januari wel een negendaags wielerfestival plaats, vooral bedoeld voor Australische renners.

De Australiër Richie Porte won begin 2020 de laatste editie van de Tour Down Under.

Opnieuw een Braziliaanse finale in Copa Libertadores

08.25 uur: Voor het tweede jaar op rij gaat de finale van het toernooi om de Copa Libertadores tussen twee Braziliaanse clubs. Nadat titelverdediger Palmeiras dinsdag ten koste van Atlético Mineiro al de eindstrijd had bereikt, plaatste ook Flamengo zich voor de finale van het belangrijkste toernooi voor Zuid-Amerikaanse clubs. Flamengo won in Ecuador de return tegen Barcelona SC met 2-0.

De ploeg uit Rio de Janeiro had vorige week de thuiswedstrijd ook al met 2-0 gewonnen. Bruno Henrique maakte toen beide doelpunten en dat deed de 30-jarige spits in de return in Guayaquil opnieuw.

Flamengo won de Copa Libertadores in 2019 voor de tweede keer. Vorig seizoen was Palmeiras de beste in de Zuid-Amerikaanse versie van de Champions League. Ook voor de club uit São Paulo betekende het de tweede eindzege. Palmeiras won in de finale met 1-0 van Santos, ook uit Brazilië.

Palmeiras en Flamengo strijden op 27 november in de Uruguayaanse hoofdstad Montevideo om de Copa Libertadores.