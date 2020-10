Bravouremannetje Jesper Karlsson staat voor debuut bij AZ

Jesper Karlsson in actie voor Jong Zweden. Ⓒ EPA

WIJDEWORMER - AZ zal zondag in de uitwedstrijd tegen Sparta opnieuw niet kunnen beschikken over de vleugelspitsen Oussama Idrissi en Calvin Stengs en middenvelder Jordy Clasie. De kans is dus groot dat flankenflitser Jesper Karlsson op Het Kasteel zijn debuut zal maken voor zijn nieuwe werkgever. „Hij is wel een mannetje.”