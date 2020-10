Veerkrachtig AS Roma brengt AC Milan eerste schade toe

De thuisclub gaf drie keer een voorsprong uit handen. AC Milan leidt op de ranglijst nog wel met dertien punten, gevolgd door Napoli en Sassuolo (beiden elf punten). AS Roma staat op de negende plek.

Donnarumma afwezig

AC Milan trad aan zonder doelman Gianluigi Donnarumma en buitenspeler Jens Petter Hauge. Beiden hadden positief getest op het coronavirus, evenals drie stafleden van de club.

Namen AC Milan kwam Zlatan Ibrahimovic (39) twee keer tot scoren. Met zijn tweede doelpunt, de 3-2 uit een strafschop, leek hij zijn ploeg in de 79e minuut aan de vijfde competitiezege op rij te helpen. Vijf minuten later zorgde Marash Kumbulla evenwel voor de derde gelijkmaker aan Romeinse kant. Ibrahimovic verzuimde vlak voor die treffer een hoekschop afdoende weg te werken.

Bij de bezoekers werd verdediger Rick Karsdorp in de 66e minuut gewisseld.

Engeland: Tottenham Hotspur wint ook derde uitwedstrijd

Tottenham Hotspur heeft ook de derde uitwedstrijd in de Premier League in winst omgezet. De Londense ploeg pakte drie punten bij laagvlieger Burnley: 0-1. Op aangeven van Harry Kane maakte Heung-Min Son een kwartier voor tijd het doelpunt. Met acht treffers is de Zuid-Koreaan topscorer in de Premier League.

De Spurs, die op eigen veld dit seizoen nog geen competitiewedstrijd hebben gewonnen, klommen naar de vijfde plek met elf punten. Burnley bleef met een punt in de onderste regionen.

Steven Bergwijn ontbrak in de selectie van Tottenham. De teruggekeerde Gareth Bale bleef op de bank. Bij Burnley was Erik Pieters niet van de partij.

