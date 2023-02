Griekspoor klopt Brouwer in Nederlands onderonsje en staat in halve finale ABN AMRO Open

Het centre court zat vrijdagavond volgepakt met 10.000 enthousiaste tennisfans die het Nederlandse feestje niet wilde missen. Het publiek zorgde voor een heerlijke ambiance in Ahoy.

Brouwer kreeg vroeg in het duel als eerste de mogelijkheid om zijn tegenstander te breken, maar hij verzuimde toe te slaan. Griekspoor pakte een game later wel door en gaf die breek voorsprong niet meer uit handen: 6-4.

In het tweede bedrijf plaatste Griekspoor wederom een vroege breek. Bij een stand van 2-2 snoepte hij een servicegame van zijn 26-jarige tegenstander af. Het bleek wederom genoeg voor setwinst, want hij kwam, behlave een kans voor Brouwer in de laatste game, problemen: 6-4, 6-4.

In de halve finale neemt Griekspoor het zaterdag om 19.30 uur op tegen de Italiaan Jannik Sinner.

Jannik Sinner viert zijn overwinning op Stan Wawrinka. Ⓒ ANP / ANP

Jannik Sinner

De 21-jarige Sinner, die vorige week het ATP-toernooi van Montpellier op zijn naam schreef, versloeg eerder op de vrijdag de Zwitserse routinier Stan Wawrinka in twee sets: 6-1 6-3. De Italiaan had donderdag al de als eerste geplaatste Griek Stefanos Tsitsipas uit het toernooi geslagen.

De andere halve finale gaat tussen de Bulgaar Grigor Dimitrov en de Rus Daniil Medvedev, die titelverdediger Felix Auger-Aliassime uit Canada uitschakelde.

De 37-jarige Wawrinka leverde bij de start van de partij tegen Sinner direct zijn servicebeurt in. De Zwitser, in 2015 winnaar van het ATP-toernooi in Rotterdam, liet in de game daarna drie breakpoints liggen. Vanaf dat moment domineerde Sinner de partij. De Italiaan won twee keer achter elkaar op love (zonder puntverlies) zijn eigen servicebeurt en wist Wawrinka in de eerste set nog twee keer te breken. Toen de Zwitser in de vierde game van de tweede set opnieuw werd gebroken, brak hij uit frustratie zijn racket doormidden. Wawrinka brak daarna zowaar terug, maar op 4-3 verloor hij wederom zijn service. Sinner benutte zijn tweede matchpoint.