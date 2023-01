Excelsior wint en stopt opmars FC Volendam

Volendam had de eerste twee wedstrijden van 2023 gewonnen, maar op Woudesteijn had de ploeg van Wim Jonk het zwaar. Het kwam zelf amper tot uitgespeelde kansen en gaf na iets meer dan een kwartier de openingstreffer weg. Doelman Filip Stankovic zag er niet goed uit en zat mis, waarna Damon Mirani de bal ongelukkig in zijn eigen doel werkte. Meer geluk had Volendam even later, toen een scrimmage via zowel Marouan Azarkan als Couhaib Driouech niet binnen wilde vallen.

Ook na kort rust kreeg Driouech een grote mogelijkheid om Volendam meer pijn to doen, maar hij schoot voorlangs. Enkele minuten later miste Reda Kharchouch een uitgelezen kans op de 2-0, maar hij kopte naast en daarna waren er nog meer grote mogelijkheden voor teamgenoten op een tweede goal. Zodoende bleef Volendam - dat inmiddels ook een scrimmage voor het vijandelijke doel had gehad en een kans via Carel Eiting - in de wedstrijd.

Tien minuten voor tijd viel dan toch de beslissing. Julian Baas legde de bal goed terug en Azarkan schoot onberispelijk raak. Het betekende de tweede thuiszege van 2023 voor de ploeg van Marinus Dijkhuizen. Eerder werd FC Groningen al met 1-0 verslagen.