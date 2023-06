Peter Sagan door het stof na dronken scooterrit: ’Sorry, ik heb het verpest’

Het vroege tijdstip van het vergrijp wijst erop dat Sagan de avond ervoor een leuk feestje had. De Slowaak bevestigt dit ook. Volgens Sagan was hij de avond ervoor tot drie uur uit geweest en had hij de volgende ochtend een afspraak met een vriend. Toen hij opstond was hij echter nog steeds dronken. Toch besloot de sprinter op de scooter te stappen.

Bekijk ook: Bilbao draait warm voor de krachtsexplosie van Mathieu van der Poel

Via sociale media gaf Sagan woensdagavond alle schuld toe. „Het spijt me heel erg dat ik het verpest heb tijdens een moment van zwakte”, aldus de drievoudige wereldkampioen. „Ik wil mijn excuses aanbieden aan mijn familie, mijn vrienden, mijn team, onze sponsors en iedereen die me gesteund heeft. Ik leer van deze fouten om in de toekomst een beter persoon te worden.”

Tekst gaat verder onder de post

Het openbaar ministerie wijst de bekende sprinter erop dat hij een voorbeeldfunctie heeft en dat hij deze functie in acht moet nemen in zijn handelen. Op 1 juli staat Sagan aan de start van de Tour de France. Wellicht kan hij zich daar van zijn beste kant laten zien.