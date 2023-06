Tour-renner Peter Sagan dronken van scooter gehaald in Monaco: voorwaardelijke celstraf

Peter Sagan Ⓒ ANP/HH

Peter Sagan is door de rechtbank van Monaco veroordeeld tot drie maanden voorwaardelijke celstraf en is drie maanden zijn rijbewijs kwijt, zo meldt Monaco-Matin. De Slowaakse sprinter van TotalEnergies werd in de ochtend van 12 mei aangehouden op de scooter. Het promillage alcohol in zijn bloed overschreed de toegestane hoeveelheid.