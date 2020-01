Rentree Sjinkie Knegt staat voor de deur

Knegt liep bijna een jaar geleden brandwonden op over zijn hele lijf bij het aansteken van een houtkachel en moest maandenlang revalideren. In de zomer van 2019 sloot de Fries weer aan bij de kernploeg en sindsdien werkt hij aan zijn terugkeer.

Otter: „Sjinkie blijft goed trainen en stappen zetten. Hij kan zich prima meten met ploeggenoten, zijn snelheid is serieus goed. Het is alleen die laatste stap nog van het langer vol kunnen houden. Ik heb het gevoel dat hij steeds dieper kan gaan en dat hij zich blijft ontwikkelen. Maar nee, dit NK komt echt nog te vroeg.”

Otter laat weten dat er tegen het einde van het seizoen een serieuze kans is dat hij weer competitief op het ijs staat. „Je moet dan denken aan de wereldbeker in Dresden (7 februari, red.) of Dordrecht (14 februari, red.). Je moet Sjinkie niet laten racen als hij er nog niet klaar voor is. In het voetbal kun je iemand een kwartiertje inzetten om diegene wedstrijdritme op te laten doen. Hier kan dat helaas niet.”