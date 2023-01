Ajax verwelkomt bijzondere gast in ArenA

Magnus Carlsen, de topschaker die momenteel meedoet aan de Tata Steel Masters, ontving uit handen van Ajax-directeur Edwin van der Sar voorafgaand aan het duel met de tukkers een shirt met zijn naam en rugnummer 14. Opmerkelijk, omdat dat nummer als eerbetoon aan Johan Cruijff al jaren niet meer wordt gebruikt in de selectie.

Carlsen speelde zaterdag remise in zijn eerste partij in IJmuiden tegen Levon Arian. De Noor is titelhouder bij het prestigieuze schaaktoernooi. Vier jaar geleden liet voetballiefhebber Carlsen ook al zijn gezicht zien in een Nederlands stadion ten tijde van het toernooi in IJmuiden. Destijds bezocht hij het bekerduel tussen AZ en Vitesse, waar zijn landgenoot Martin Ødegaard toen speelde.