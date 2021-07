Olympisch nieuws: Vierde olympische titel voor tafeltenniskeizer

Twee atleten en coach Trinidad en Tobago in Tokio in quarantaine

18.40 uur: Twee atleten uit Trinidad en Tobago zijn uitgesloten van de Olympische Spelen in Tokio nadat ze in het olympisch dorp positief hadden getest op het coronavirus. Het gaat om verspringer Andwuelle Wright en hordeloopster Sparkle Ann McKnight. Zij werden na de positieve test in een hotel in quarantaine geplaatst, evenals hun coach Wendell Williams.

Eerder op vrijdag maakten de organisatoren 27 coronabesmettingen met een link met de Spelen bekend, onder hen bevonden zich drie atleten. Het gaat om het hoogste cijfer tot nu toe. Het is niet bekend of de atleten uit Trinidad en Tobago al in deze cijfers waren opgenomen.

Vierde olympische titel voor tafeltenniskeizer Ma Long

17.29 uur: De Chinese tafeltenniskeizer Ma Long heeft in Tokio zijn olympische titel in het enkelspel geprolongeerd. De 32-jarige Aziaat versloeg in de finale zijn landgenoot Fan Zhendong in zes games: 11-4 10-12 11-8 11-9 3-11 11-7. Sinds tafeltennis in 1988 op de Olympische Spelen debuteerde, is hij de eerste man die de olympische titel in het enkelspel succesvol verdedigt.

Voor Ma Long was het zijn vierde olympische titel. Hij pakte bij Londen 2012 en Rio 2016 ook goud met China in het landentoernooi. Hij is de eerste man in het tafeltennis met vier keer olympisch goud op zijn erelijst. Ma Long is tevens zevenvoudig wereldkampioen.

China is met Ma Long bij de Olympische Spelen in Tokio ook weer de grote favoriet in het komende landentoernooi.

Jaspers volgt Van der Biezen op als bondscoach BMX’ers

17.14 uur: Martijn Jaspers gaat vanaf oktober aan de slag als bondscoach van de Nederlandse BMX’ers. De 34-jarige Ommenaar is de opvolger van Raymon van der Biezen, die na de Olympische Spelen in Tokio stopt. Van der Biezen zag vrijdag Niek Kimmann een gouden medaille winnen en zei daarna dat hij ermee stopt.

Jaspers, die zelf ook BMX’er was, is aangesteld tot en met de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Rob van de Wildenberg gaat onder hem werken als talentcoach.

„Het doel is en blijft het behalen van medailles op korte en lange termijn. Om dat te realiseren is het als organisatie noodzakelijk om ons continu te blijven ontwikkelen. Met deze sporttechnische verandering in de structuur zijn we nog beter in staat om daarop in te spelen”, aldus Thorwald Veneberg, directeur bij wielerbond KNWU.

Eventing-amazone Boonzaaijer voorlopig 21e

16.27 uur: Amazone Janneke Boonzaaijer staat na de eerste dag van de dressuur op het hippische onderdeel eventing op de 21e plaats. Met Champ de Tailleur kwam ze tot een score van 33,00 strafpunten. De Brit Oliver Townend is voorlopig de beste. Met Ballaghmor Class kwam hij tot 23,60.

„Het was geweldig, ik vond het echt heel cool”, reageerde Boonzaaijer na haar olympisch debuut. „Toen ik om de ring reed had mijn paard wel en beetje spanning. Ik dacht: ik moet nu uitademen en rustig blijven. Toen kon ik gelukkig nog een rondje rijden en ging precies goed de baan in. In de proef lette hij goed op en deed precies wat ik vroeg. Volgens mij hebben we geen fouten gemaakt.”

Ze was tevreden over haar score. „Natuurlijk wil je allemaal nog beter, maar op dit niveau ben ik er superblij mee.”

Tot nu toe hebben ruim veertig combinaties hun proef afgelegd. Er volgen er zondag nog twintig, onder wie de Nederlandse Merel Blom. Nederland heeft zich in Tokio niet voor de landenwedstrijd gekwalificeerd, maar is aanwezig met twee individuele ruiters. Groot-Brittannië leidt voorlopig in het landenklassement, voor Zweden en Japan. De verschillen in de dressuur zeggen nog niet alles. Met de cross en een springparcours volgen nog twee onderdelen.

Na de resterende dressuurproeven verhuizen de paarden naar Sea Forest voor de cross, het meest aansprekende onderdeel. Boonzaaijer: „Het is een mooie cross met technische uitdagingen. De hindernissen komen snel achter elkaar, in de eerste minuut heb je al zes sprongen gehad. Ik ben van plan lekker voorwaarts te beginnen om in het ritme te komen, maar wel mijn kop erbij houden want ik wil voor nul strafpunten gaan. Ik heb er erg veel zin in.”

Eerste atletiekgoud naar Ethiopië

15.14 uur: Selemon Barega heeft bij de Olympische Spelen in Tokio de eerste gouden medaille veroverd in het atletiektoernooi. De Ethiopiër was de snelste op de 10.000 meter. Hij had in het Olympisch Stadion de beste eindsprint in de benen en finishte in 27.43,22.

De Oegandese wereldkampioen Joshua Cheptegei liep naar het zilver in 27.43,63 en diens landgenoot Jacob Kiplimo behaalde het brons met een tijd van 27.43,88. In het stadion van Tokio, waar 68.000 mensen in kunnen, bleven de tribunes leeg als maatregel tegen de verspreiding van het coronavirus.

Barega is de opvolger van de Britse hardloper Mo Farah, die in Londen 2012 en Rio 2016 de titel veroverde op de 10.000 meter. ’Sir’ Mo wist zich niet te plaatsen voor Tokio.

Wisselslag estafettevrouwen stranden in series 4x100m

14.30 uur: De Nederlandse zwemsters hebben zich bij de Olympische Spelen op de 4x100 meter wisselslag niet weten te plaatsen voor de finale.

Het team, bestaande uit Kira Toussaint, Tes Schouten, Maaike de Waard en Femke Heemskerk, zwom een tijd van 3,59,89. Dat was 2 seconden te traag voor een finaleplaats.

Eventing-amazone Janneke Boonzaaijer voorlopig 21e

13.52 uur: Amazone Janneke Boonzaaijer staat na de eerste dag van de dressuur op het hippische onderdeel eventing op de 21e plaats. Met Champ de Tailleur kwam ze tot een score van 33,00 strafpunten. De Brit Oliver Townend is voorlopig de beste. Met Ballaghmor Class kwam hij tot 23,60.

Tot nu toe hebben ruim veertig combinaties hun proef afgelegd. Er volgen nog twintig, onder wie de Nederlandse Merel Blom. Nederland heeft zich in Tokio niet voor de landenwedstrijd gekwalificeerd, maar is aanwezig met twee individuele ruiters. Groot-Brittannië leidt voorlopig in het landenklassement, voor Zweden en Japan.

De verschillen in de dressuur zeggen nog niet alles. Met de cross en een springparcours volgen nog twee onderdelen.

Kromowidjojo en Heemskerk naar de halve finale 50 meter vrij

12.52 uur: De Nederlandse zwemsters Ranomi Kromowidjojo en Femke Heemskerk hebben zich geplaatst voor de halve finale van de 50 meter vrije slag. Kromowidjojo, die alles op dit onderdeel heeft gezet, zwom met 24,41 seconden de achtste tijd.

Heemskerk bereikte met 24,77 seconden als 16e en laatste de halve finale. De Australische Emma McKeon, ging als snelste door. Ze zwom met 24,02 seconden een nieuw olympisch record.

De halve finale wordt in de nacht van vrijdag op zaterdag (Nederlandse tijd) gezwommen. De finale staat een nacht later op het programma.

Judofenomeen Riner mist goud in Tokio

12.37 uur: De Franse judoka Teddy Riner heeft in Tokio niet zijn derde achtereenvolgende olympische gouden medaille kunnen winnen. Het fenomeen op de mat moest genoegen nemen met brons in de klasse boven de 100 kg.

In de strijd om brons versloeg hij de Japanner Hisayoshi Harasawa. Daarvoor had Riner in de kwartfinale verloren van Rus Tamerlan Basjajev, waarmee hij naar de herkansing werd verwezen.

Riner won goud op de Olympische Spelen in 2012 en 2016 en brons in 2008. Hij heeft ook onder meer tien wereldtitels en vijf Europese titels op zijn erelijst staan.

De Nederlander Henk Grol werd in de eerste ronde uitgeschakeld.

Voetbalsters met jubilerende Miedema tegen VS op Spelen

12.02 uur: De Nederlandse voetbalsters starten met de jubilerende Vivianne Miedema aan het duel met de Verenigde Staten in de kwartfinales van de Olympische Spelen. De spits begon in de laatste groepswedstrijd tegen China (8-2) vanwege lichte klachten op de bank, maar keert tegen de regerend wereldkampioen terug. Miedema, die haar honderdste interland gaat spelen, maakte in de groepsfase maar liefst acht doelpunten.

Twee daarvan produceerde de topscorer aller tijden van Oranje (82 goals) als invaller in het laatste half uur tegen China. De wedstrijd in het stadion van Yokohama, waar in 2002 de finale van het WK tussen Brazilië en Duitsland werd gespeeld, begint om 13.00 uur Nederlandse tijd. Het is een herhaling van de WK-finale van 2019, toen de ’Leeuwinnen’ met 2-0 verloren van ’Team USA’.

Opstelling Nederland: Van Veenendaal; Wilms, Van der Gragt, Nouwen en Janssen; Roord, Van de Donk en Groenen; Van de Sanden, Miedema en Martens.

Lambriex en Van Vugt zakken naar zevende plaats in 49er

11.48 uur: Bart Lambriex en Pim van Vugt hebben een matige dag achter de rug in de 49er-klasse. In de drie races vrijdag eindigden ze op een 13e, 14e en 8e plaats. In het klassement zakte het duo van de zesde naar de zevende plaats.

Ze staan, met nog drie races zaterdag en een medalrace te gaan, nu 25 punten achter de Britten Dylan Fletcher en Stuart Bithell, die aan de leiding gaan.

Zeiler Nicholas Heiner had een vrije dag. Hij zette in de Finn donderdag zijn opmars richting het podium door. Hij finishte als vierde in de vijfde race en als tweede in de zesde race. In het klassement steeg hij van de zesde naar de vierde plaats. Zijn volgende twee races zijn zaterdag.

Japanse kroonprins woont slotceremonie Olympische Spelen bij

11.29 uur: De Japanse kroonprins Fumihito woont in de plaats van keizer Naruhito de slotceremonie van de Olympische Spelen in Tokio bij. Dat heeft het keizerlijk paleis laten weten.

Fumihito, de jongere broer van de keizer, is daardoor op 8 augustus aanwezig in het olympisch stadion. De ceremonie vindt vanwege de pandemie plaats zonder publiek.

Keizer Naruhito heeft op 23 juli de Olympische Spelen officieel gestart tijdens de openingsceremonie.

Zuid-Koreaanse boogschutster An pakt derde goud

11.17 uur: De Zuid-Koreaanse boogschutster An San heeft op het olympisch toernooi van Tokio haar derde gouden medaille gewonnen. Ze veroverde vrijdag de titel in de individuele toernooi, door in de finale de Russische Elena Osipova te verslaan.

An (20) kwam terug van een 3-5 achterstand, om vervolgens via een shoot-out de gouden medaille binnen te halen.

Eerder won An al de hoofdprijs bij de gemengde wedstrijd en de landenwedstrijd voor vrouwen.

Schoonspringster Jansen kwalificeert zich voor halve finale

10.43 uur: Schoonspringster Inge Jansen heeft zich op het olympisch toernooi van Tokio geplaatst voor de halve finale op de 3-meterplank. De Nederlandse voldeed in de kwalificatie van vrijdag aan de eis, een plaats bij de beste 18 na vijf sprongen.

Jansen werd 16e, met een totaalscore van 278,75. De Chinese Shi Tingmao behaalde het beste resultaat, 350,45.

Jansen moet nu in de halve finale bij de top 12 eindigen om tot de eindstrijd door te dringen.

Atlete Van Hunenstijn uitgeschakeld in series 100 meter

06.54 uur: Marije van Hunenstijn is op het olympisch atletiektoernooi in Tokio al in de series van de 100 meter uitgeschakeld. De 26-jarige sprintster uit Apeldoorn liep in haar heat naar de zesde plaats in 11,27. De eerste drie plaatsten zich rechtstreeks voor de halve finales. Ook haar tijd was niet goed genoeg om zich te kwalificeren voor de volgende ronde.

De sprintster liep wel haar beste tijd van het seizoen, maar bleef verwijderd van haar toptijd uit 2019, toen ze 11,13 liep en zich daarmee plaatste voor de Spelen in Tokio. Van Hunenstijn was de enige Nederlandse atlete die uitkwam op het koningsnummer van de atletiek. Dafne Schippers en Jamile Samuel meldden zich af. Zij richten zich op de 200 meter.

Van Hunenstijn kan zich nu gaan richten op de 4x100 meter estafette.

Atleet Smidt naar halve finales 400 meter horden

05.20 uur: De eerste Nederlandse atleet die in actie is gekomen op het olympisch atletiektoernooi, heeft het naar behoren gedaan. Nick Smidt eindigde in zijn serie op de 400 meter horden als vierde en dat betekende een rechtstreekse doorgang naar de halve finales.

Zijn tijd van 49,55 lag iets boven zijn persoonlijke record van 49,28. De 24-jarige atleet uit Assen zette van alle deelnemers in het Olympisch Stadion de 22e tijd neer.

Smidt liep dit seizoen meer dan tien keer een wedstrijd over 400 horden. Het lukte hem niet de olympische limiet van 48,90 te slechten, maar vergaarde wel genoeg punten om zodanig te stijgen op de wereldranglijst, dat hij zich alsnog kwalificeerde voor Tokio. Hij is drievoudig Nederlands kampioen.

Judoka Savelkouls direct uitgeschakeld op Spelen

04.45 uur: Tessie Savelkouls is in de eerste ronde van het olympische judotoernooi blijven steken. De 29-jarige Savelkouls, net teruggekeerd na een zware knie- en voetblessure, verloor in de klasse boven 78 kilogram op waza-ari van Han Mijin uit Zuid-Korea. Na de nederlaag kreeg Savelkouls applaus van de aanwezigen op de tribune.

Savelkouls hervatte pas in mei van dit jaar de training, vijftien maanden nadat ze bij de Grand Slam in Parijs een zenuwscheur in haar rechterbeen had opgelopen. Artsen gaven haar slechts 1 procent kans op herstel, maar Savelkouls doorliep het zware revalidatietraject met succes en kon toch weer de judomat op. Een maand geleden werd bekend dat ze zelfs naar Tokio zou afreizen.

Voor Savelkouls was het de tweede deelname aan de Spelen. Vijf jaar geleden verloor ze in Rio de Janeiro in de herkansingen.

Zuid-Afrikaans zwemgoud in wereldrecord op 200 school

04.16 uur: De Zuid-Afrikaanse zwemster Tatjana Schoenmaker heeft op de Olympische Spelen in een wereldrecord het goud veroverd op de 200 meter schoolslag. De 24-jarige Schoenmaker stak na het aantikken direct haar arm omhoog om haar overwinning te vieren. Toen ze zich even later omdraaide en naar het scorebord keek, zag ze tot haar grote verrassing dat ze met 2.18,95 een wereldrecord had gezwommen in het Tokyo Aquatics Centre.

Het leidde tot tranen van vreugde bij Schoenmaker, die op het podium gezelschap kreeg van de Amerikaanse zwemsters Lilly King (zilver in 2.19,92) en Annie Lazor (2.20,84). Het wereldrecord op de 200 school stond al sinds 2013 met 2.19,11 op naam van de Deense Rikke Møller Pedersen. Schoenmaker pakte in Tokio eerder zilver op de 100 school.

De Rus Evgeni Rilov won na de 100 meter rugslag ook de 200 meter. De 24-jarige Rilov pakte het goud in 1.53,27, voor de Amerikaanse titelverdediger Ryan Murphy (1.54,15) en de Brit Luke Greenbank (1.54,72).

Zwemmer Korstanje uitgeschakeld in halve finales 100 vlinder

03.50 uur: Zwemmer Nyls Korstanje heeft zich niet kunnen plaatsen voor de finale van de 100 meter vlinderslag op de Olympische Spelen. De 22-jarige Gelderlander tikte in de tweede halve finale als zesde aan in 51,80 seconden. Het bleek de twaalfde tijd, niet genoeg om zaterdagochtend de finale te mogen zwemmen.

Korstanje had in de series zijn eigen Nederlands record aangescherpt tot 51,54. Hij keerde in de halve finale na 50 meter als tweede, maar op de tweede baan verloor hij wat snelheid. De Amerikaan Caeleb Dressel zwom in de heat van Korstanje met 49,71 weer een olympisch record. Dressel werd een dag eerder olympisch kampioen op de 100 vrij.

Korstanje komt zaterdag met de gemengde estafetteploeg wel in actie in de olympische finale van de 4x100 wissel. De vlinderslagspecialist vormt dan waarschijnlijk een kwartet met Kira Toussaint, Arno Kamminga en Femke Heemskerk.

Start halve finales BMX uitgesteld wegens slecht weer

03.05 uur: De BMX’ers kunnen voorlopig niet beginnen aan hun halve finales op de Olympische Spelen. Het regent hard in Tokio waar ook gevreesd wordt voor onweer. De wedstrijden, die om 3.00 uur zouden beginnen en gevolgd worden door de finales, zijn uitgesteld en zullen zeker niet voor 3.45 uur beginnen.

Alle zes Nederlandse deelnemers kwalificeerden zich voor de halve finales. Bij de mannen zijn dat Niek Kimmann, Twan van Gendt en Joris Harmsen. Bij de vrouwen komen Laura Smulders, Merel Smulders en Judy Baauw de baan op.

Roeister Souwer wint B-finale skiff op Spelen in Tokio

02.24 uur: Roeister Sophie Souwer heeft op de Olympische Spelen de B-finale van de skiff gewonnen. De 34-jarige Nederlandse eindigde daarmee op de Sea Forest Waterway in Japan als zevende.

Souwer kwam in haar halve finale als vierde over de finish, achter roeisters uit Rusland, Zwitserland en China. Daarmee miste ze de finale van de skiff net.

De Nederlandse roeister maakte in 2016 bij de Spelen van Rio de Janeiro deel uit van de vrouwen acht, waarmee ze als zesde eindigde.

Bekijk hier wat er vandaag op het programma staat in Tokio.