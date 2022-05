Lieke Martens maakt vlak voor Champions League-finale rentree bij FC Barcelona

De Limburgse linksbuiten kwam tegen Atlético Madrid in de slotfase in het veld. Martens kon zo nog wat speelminuten maken in de aanloop naar de finale van de Champions League van komende zaterdag, in Turijn tegen Olympique Lyon.

De 29-jarige aanvalster van Oranje stond wekenlang aan de kant vanwege fysieke problemen. Tijdens haar revalidatie kreeg Martens een terugslag, want ze liep een hamstringblessure op. Ze miste de duels met Real Madrid en VfL Wolfsburg in respectievelijk de kwartfinales en halve finales van de Champions League.

PSG?

Volgens Franse media verhuist Martens na dit seizoen naar Paris Saint-Germain. De linksbuiten speelt sinds 2017 voor Barcelona en beschikt over een aflopend contract. Martens brak onlangs met haar management en regelt nu samen met haar vader zelf haar zaken.

Het oppermachtige Barcelona won dit seizoen alle dertig wedstrijden in de Spaanse competitie. De Catalaanse ploeg pakte de maximale score van 90 punten en eindigde op de doelcijfers 159-11. Tegen Atlético werd het 2-1 in het Johan Cruyff-stadion. Bij de Madrileense club werd Oranje-international Merel van Dongen kort na rust bij een stand van 2-0 met twee keer geel van het veld gestuurd.