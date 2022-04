Ten Hag staat voor moeilijkste periode in Ajax-dienst

Voetbal

Ten Hag: ’We kregen het gevoel dat we tegen meer dan elf spelers voetbalden’

„Het leek wel of we niet mochten winnen”, zei trainer Erik ten Hag na de nederlaag van zijn Ajax in de bekerfinale tegen PSV (1-2). „Echt alles zat tegen. We kregen het gevoel dat we tegen meer dan elf spelers voetbalden.”