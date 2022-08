ADO-coach Kuyt na weer een nederlaag: ’Het is heel pijnlijk allemaal’

Al na 16 seconden keek ADO tegen een achterstand aan in stadion De Geusselt. Koen Kostons schoot MVV direct na de aftrap op voorsprong. Mart Remans tekende in de 24e minuut voor de 2-0. Thomas Verheydt bracht ADO na ruim een half uur terug in de wedstrijd (2-1). Maar Dailon Livramento maakte halverwege de tweede helft de 3-1 voor MVV.

Kuyt had er geen verklaring voor dat zijn ploeg al na 16 seconden op achterstand stond. „Maar het heeft allemaal met vertrouwen te maken”, zei hij bij ESPN.

„Ik kan nu wel van alles over mijn spelers gaan roepen, maar dat doe ik niet. We hebben het lastig en moeten samen uit deze situatie komen. We hebben deze week weer zo hard gewerkt op de trainingen. Maar we doen onszelf toch tekort. We geven niet op en gaan verder. Het is heel pijnlijk allemaal maar we kunnen veel beter. Vertrouwen hebben is heel belangrijk in het voetbal.”

ADO opende het nieuwe seizoen in de Keuken Kampioen Divisie met een nederlaag tegen Heracles Almelo (4-0). Vervolgens werd ook verloren van FC Den Bosch (0-2).

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Keuken Kampioen Divisie