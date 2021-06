Spanje heerst, maar krijgt Zweden niet op de knieën

In het eerste half uur leek Spanje weer in veel op het Spanje dat tussen 2008 en 2012 drie titeltoernooien op rij won. De Zweden kwamen er niet aan te pas en kwamen amper over de middenlijn. Maar de kansen die de ploeg kreeg, waren niet aan de formatie van Luis Enrique besteed.

Morata en Isak dicht bij

De grootste was voor Alvaro Morata, die na een flater in de Zweedse achterhoede vrij voor doelman Robin Olsen kwam, maar naast schoot. Eerder had de keeper al in de weg gelegen bij een knappe kopbal van Dani Olmo. Kort voor rust leek Zweden zelfs op voorsprong te komen, maar een knal van Alexander Isak caramboleerde via Marcos Llorente en de paal in de handen van doelman Unai Simon.

Na rust was het spelbeeld grotendeels hetzelfde. Spanje viel aan, Morata schoot naast en de Zweden kregen de grootste kans. Na fabelachtig voetenwerk van Isak kreeg Marcus berg dé kans bij de tweede paal, maar de oud-spits van FC Groningen en PSV werkte de bal naast.

In het vervolg joeg Spanje verwoed op de beslissende treffer, maar de Scandinaviërs hielden stand. Met dank aan Olsen, die in blessuretijd uitstekend reageerde op een kopbal van invaller Gerard Moreno. Door de remise gaat Slowakije verrassend aan de leiding in Groep E na hun winst op Polen.