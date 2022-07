Sport kort: voormalig agent verdachte aanrijding Valverde

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Verdachte aanrijding Valverde is voormalig politieman

12.38 uur: De man die ervan wordt verdacht de Spaanse wielrenner Alejandro Valverde opzettelijk te hebben aangereden is een voormalig politieagent. Dat heeft zijn advocaat bevestigd aan het Spaanse persbureau EFE. Bij de aanrijding waren zaterdag nog twee renners betrokken, maar Valverde was er het slechtst aan toe. Hij werd ter observatie in het ziekenhuis van Murcia opgenomen, maar mocht later op de dag alweer naar huis.

De 42-jarige Valverde denkt dat hij op tijd fit is om aan de start te staan van de Vuelta. Die begint op 19 augustus in Utrecht.

De 69-jarige verdachte meldde zich zaterdag al bij het politiebureau waar hij meteen werd vastgezet. Volgens getuigen zou hij de wielrenners expres hebben aangereden, omdat ze boos reageerden toen hij in eerste instantie vlak langs ze reed. De man werd maandag vrijgelaten, maar moet zich de komende tijd twee keer per maand melden, zijn rijbewijs is voorlopig ingenomen.

WK halve marathon in China geschrapt vanwege corona

10.25 uur: De wereldkampioenschappen op de halve marathon, die voor 22 november in de Chinese stad Yangzhou op de planning stonden, gaan niet door. De internationale atletiekfederatie besloot het evenement te annuleren vanwege de coronapandemie.

De WK zouden in eerste instantie al in maart dit jaar plaatsvinden, maar werden als gevolg van corona al verplaatst naar november. Ondanks de afgelasting van het toernooi kende de internationale atletiekfederatie wel alvast een ander evenement toe aan de Chinese stad: de WK op de weg van 2027. "Het besluit om nog een evenement aan Yangzhou toe te kennen, geeft het vertrouwen in het organisatiecomité weer", zegt Sebastian Coe, de voorzitter van World Athletics.

Volgend jaar vinden de WK op de weg voor het eerst plaats. Dat evenement, met naast een halve marathon ook onder meer een wedstrijd over 5 kilometer, wordt op 30 september en 1 oktober gehouden in de Letse hoofdstad Riga.