Van Rijthoven rechtstreeks naar toernooi Newport

Van Rijthoven na afmelding rechtstreeks in hoofdtoernooi Newport

20.05 uur: Tim van Rijthoven is rechtstreeks toegelaten tot het hoofdschema van het tennistoernooi in Newport, dat maandag begint. De Nederlander, die zondag tegen Novak Djokovic strandde in de vierde ronde op Wimbledon, was eerste reserve maar schuift door naar het hoofdtoernooi na de afmelding van de Amerikaan Jenson Brooksby.

De 25-jarige Van Rijthoven is bezig aan een indrukwekkend grasseizoen. In aanloop naar Wimbledon won hij zeer verrassend het grastoernooi van Rosmalen. Voor de Brabander staat de komende weken plaatsing voor de US Open op het spel. De US Open begint op 29 augustus.

In 2000 baarde Peter Wessels opzien door het ATP-toernooi van Newport te winnen. Dat was de enige titel voor de voormalig nummer 72 van de wereld.

Vakbond FIFPro waarschuwt voetballers voor wanbetalers

19.50 uur: De internationale vakbond voor voetballers FIFPro heeft spelers gewaarschuwd voor landen waar clubs vaak hun contractuele verplichtingen niet nakomen. De organisatie adviseert transfers naar Algerije, China, Libië, Roemenië, Saudi-Arabië, Turkije en de tweede divisie van Griekenland zo veel mogelijk te vermijden.

„In deze landen is sprake van systematische contractschendingen”, zegt de FIFPro. „Daarnaast komen in sommige landen veel faillissementen voor, waarna de verplichtingen niet meer worden nagekomen.”

Wielerbond trekt aantal mannen en vrouwen op Spelen gelijk

16.21 uur: Bij de Olympische Spelen van Parijs 2024 zal het aantal deelnemers op de fietsonderdelen bij de vrouwen gelijk zijn aan dat van de mannen. Dat meldt de internationale wielrenunie UCI bij de uitleg over de kwalificatie voor het wegwielrennen, mountainbiken, baanwielrennen en BMX’en.

Voor de vier disciplines op de weg (wegrit en tijdrit, bij de mannen en de vrouwen) zijn er in totaal 180 kwalificatieplaatsen, 90 voor mannen en evenveel voor vrouwen, met een maximum van vier mannen en vier vrouwen per land. Aan de tijdrit nemen zowel bij de mannen als de vrouwen 35 renners deel, met een maximum van twee per land. In Tokio startten in de wegraces nog 130 mannen en 67 vrouwen.

Aan de twaalf disciplines van het baanwielrennen mogen in totaal 190 atleten deelnemen. Per land gaat het om maximaal zeven mannen en zeven vrouwen. Bij het mountainbiken komen 72 atleten in actie, het BMX’en kent een deelnemersveld van 24 mannen en 24 vrouwen.

De gelijkheid tussen mannen en vrouwen geldt nog niet voor de Paralympische Spelen. Daaraan nemen in Parijs 120 mannen en 80 vrouwen deel.

Richarlison mist eerste wedstrijd met Spurs door schorsing

14.14 uur: Aanvaller Richarlison zal komend seizoen de eerste competitiewedstrijd van zijn nieuwe club Tottenham Hotspur aan zich voorbij moeten laten gaan. Richarlison is door de Engelse FA voor één wedstrijd geschorst omdat hij als speler van Everton een op het veld gegooide fakkel terug het publiek in had gegooid. Hij mist daarom de wedstrijd tegen Southampton.

De Braziliaanse speler verruilde Everton vorige week voor Tottenham Hotspur. De Spurs betaalden naar verluidt zo’n 60 miljoen euro voor de aanvaller, die sinds 2018 bij Everton onder contract stond. In vier jaar tijd maakte hij 48 doelpunten in de Premier League voor Everton, dat afgelopen seizoen maar net ontsnapte aan degradatie.

Voetbalsters PSV tot medio 2025 door met trainer De Rooij

13.54 uur: Rick de Rooij blijft tot medio 2025 de hoofdtrainer van de voetbalsters van PSV. De 42-jarige De Rooij is sinds eind 2020 in dienst bij de Eindhovense club.

„We willen kampioen worden en dichter bij de top zestien van Europa komen. Mijn ambities stroken met de plannen en doelen van de club. De prestatiecultuur van de club en het warme gastvrije karakter passen mij zo goed. Daarom wil ik ook langer hier zijn”, zei De Rooij.

Ben van Dael wordt als assistent aan de technische staf toegevoegd.

De voetbalsters van PSV werden afgelopen seizoen derde, achter kampioen FC Twente en nummer 2 Ajax.

WK halve marathon in China geschrapt vanwege corona

10.25 uur: De wereldkampioenschappen op de halve marathon, die voor 22 november in de Chinese stad Yangzhou op de planning stonden, gaan niet door. De internationale atletiekfederatie besloot het evenement te annuleren vanwege de coronapandemie.

De WK zouden in eerste instantie al in maart dit jaar plaatsvinden, maar werden als gevolg van corona al verplaatst naar november. Ondanks de afgelasting van het toernooi kende de internationale atletiekfederatie wel alvast een ander evenement toe aan de Chinese stad: de WK op de weg van 2027. „Het besluit om nog een evenement aan Yangzhou toe te kennen, geeft het vertrouwen in het organisatiecomité weer”, zegt Sebastian Coe, de voorzitter van World Athletics.

Volgend jaar vinden de WK op de weg voor het eerst plaats. Dat evenement, met naast een halve marathon ook onder meer een wedstrijd over 5 kilometer, wordt op 30 september en 1 oktober gehouden in de Letse hoofdstad Riga.