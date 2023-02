Lance Stroll nog steeds niet zeker van deelname GP Bahrein

„Het team zal Lance alle kansen blijven geven om te racen, in afwachting van herstel van zijn blessure”, schreef Aston Martin op Twitter. „Mocht hij niet fit genoeg zijn om mee te doen, dan zal Felipe naast Fernando (Alonso) in de AMR23 rijden.”

Stroll raakte onlangs geblesseerd tijdens een fietsongeluk. Hij is daardoor nog onzeker voor de Grote Prijs van Bahrein, die volgende week zondag op het programma staat op het circuit van Sakhir. Drugovich verving Stroll afgelopen week al tijdens de testdagen in Bahrein.

Teambaas Mike Krack gaf eerder wel aan dat hij had gesproken met de 35-jarige Vettel, de viervoudig wereldkampioen die vorig jaar zijn carrière beëindigde. „Ik heb hem een paar keer telefonisch gesproken, maar dat heb ik vorig jaar ook gedaan en zal ik in de toekomst ook doen. Het eerste doel is om Lance in de auto te krijgen en dan zien we het wel”, aldus Krack.