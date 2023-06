Kay Smits wint als eerste Nederlandse handballer Champions League

Smits was met 8 punten de meest trefzekere speler aan de kant van Magedeburg. Een dag eerder maakte de rechteropbouwer van Oranje in de halve eindstrijd tegen Barça (40-39) al 12 doelpunten. Mede-international Luc Steins verloor in de andere halve finale met Paris Saint-Germain Handball van Barlinek Industria Kielce.

Bij de vrouwen was het de Nederlandse handbalsters Nyncke Groot en Yvette Broch al wel gelukt de Champions League te winnen.

Smits was dit seizoen bij Magdeburg lange tijd tweede keuze achter Omar Ingi Magnusson. De IJslander raakte echter geblesseerd en Smits greep zijn kans. Omdat Smits maar weinig speelminuten kon maken, besloot hij in een vroeg stadium Magdeburg na dit seizoen te verlaten voor SG Flensburg-Handewitt.

Journalist overlijdt tijdens finale Champions League handbal

Een Poolse journalist die verslag deed van de wedstrijd is overleden tijdens de finale van de Champions League handbal in Keulen. Dat meldt de Europese handbalfederatie EHF. De man zakte ineen tijdens de tweede helft van het duel tussen de Duitse club Magdeburg en het Poolse Kielce. Hij kreeg op de tribunes medische hulp, maar die was niet toereikend om hem in leven te houden. De finale lag zo'n 12 minuten stil. De EHF maakt de identiteit van de journalist niet bekend.