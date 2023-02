Juventus ronde verder dankzij hattrick Di Maria, succes voor invaller Wijnaldum

Al snel nam Juventus afstand in Nantes. Na 5 minuten opende Di María de score. De Argentijnse wereldkampioen van Qatar maakte er in de 20e minuut 2-0 van door een strafschop te benutten. De Fransen stonden toen al met tien man op het veld, na de rode kaart voor Nicolas Pallois. Ongeveer een kwartier voor tijd scoorde Di María nogmaals.

Vermoedelijk kan Juventus zich alleen door het winnen van de Europa League nog plaatsen voor de Champions League van volgend seizoen. In de Serie A is de club ver teruggevallen na puntenaftrek, als straf vanwege forse financiële malversaties.

Midtjylland maakt kolderieke eigen goal

Voor Midtjylland zit het Europese avontuur erop. Werd het vorige week nog knap 1-1 op bezoek bij Sporting Lissabon, in eigen huis ging het volledig fout voor de Denen (0-4).

De meest opmerkelijke goal was de vierde van de avond. Verdediger Stefan Gartenmann passeerde zijn eigen doelman met een terugspeelpass. Keeper Jonas Lossl bood zich links van zijn goal aan, maar Gartenmann had dat niet door.

Nederlands Leverkusen verder na penalty’s

Met Jeremie Frimpong en Mitchel Bakker schakelde Bayer Leverkusen in Frankrijk AS Monaco uit. Dat gebeurde na strafschoppen. De thuisclub miste eenmaal, de bezoekers schoten vijf keer raak.

Na officiële speeltijd was het 3-2 voor de Duitsers, die op eigen veld met dezelfde cijfers hadden verloren. Voor Leverkusen scoorden Florian Wirtz, Exequiel Palacios en Amine Adli. Wissam Ben Yedder benutte een strafschop voor Monaco, Breel Embolo sleepte er kort voor tijd nog een toegift uit voor de thuisclub.

AS Roma bereikt volgende ronde Europa League

AS Roma heeft in de tussenronde van de Europa League Red Bull Salzburg uitgeschakeld. De club van trainer José Mourinho won donderdag in de Italiaanse hoofdstad met 2-0. De Oostenrijkers hadden thuis met 1-0 gewonnen.

Halverwege leidde AS Roma in eigen stadion al met 2-0. De doelpunten kwamen op naam van Andrea Belotti en Paulo Dybala.

Georginio Wijnaldum, op de weg terug na langdurig geblesseerd te zijn geweest, en Rick Karsdorp vielen beiden in de slotfase in bij de Romeinen.

AS Roma won vorig seizoen de Conference League, door in de finale Feyenoord te verslaan.

Conference League: jonge Nederlandse doelman Anderlecht-held

De Nederlandse doelman Bart Verbruggen heeft een groot aandeel gehad in het bereiken van de achtste finales van de Conference League door Anderlecht. De ploeg uit Brussel maakte tegen het Bulgaarse Ludogorets een 1-0-nederlaag uit de heenwedstrijd ongedaan. Na de 2-1 volgde een verlenging waarin niet gescoord werd. Verbruggen werd daarna de held in de strafschoppenreeks waarin de oud-doelman van NAC Breda er drie stopte.

Anderlecht kwam in de 13e minuut op voorsprong toen een schot van Islam Slimani via Franco Russo in het Bulgaarse doel belandde. Ook bij Ludogorets stond met Sergio Padt een Nederlander in het doel.

Na 68 minuten leek Yari Verschaeren met de 2-0, op aangeven van Slimani, Anderlecht de kwalificatie te bezorgen. Maar snel na de aftrap werd het 2-1 door een doelpunt van Igor Thiago en stonden beide ploegen na 90 minuten over twee duels gelijk. In de verlenging raakte Ludogorets al na 7 minuten de Pool Jakub Piotrowski kwijt met zijn tweede gele kaart. Gescoord werd er niet waarna strafschoppen de beslissing moesten brengen. De pas 20-jarige Verbruggen pakte er drie, Padt (ex-FC Groningen) werd drie keer gepasseerd waarmee het duel beslist was.

Treffer Menig niet voldoende

Een vroeg doelpunt van de Amsterdammer Queensy Menig heeft Partizan Belgrado niet aan een plaats in de achtste finales van de Conference League geholpen. De Serviërs hadden het eerste duel met FC Sheriff in Moldavië al met 1-0 gewonnen en de voormalig aanvaller van onder andere PEC Zwolle en FC Twente bezorgde zijn ploeg zo een riante uitgangspositie.

Maar binnen 10 minuten was het alweer gelijk: Cedrik Badolo benutte namens Sheriff een strafschop. De Moldaviërs kwamen kort voor rust op voorsprong, ditmaal scoorde Mouhamed Diop. Die maakte er meteen na de rust 3-1 van, genoeg voor een plaats bij de laatste zestien in het derde Euuropese clubtoernooi.